Damiano Carrara | La mia evasione? Fuggire con la mia moto

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 2 settembre 2019) Andrea Conti Il giudice-pasticciere di "Bake Off Italia" si racconta dalla "fuga" da Lucca verso l'America, al successo in tv, fino alle attività imprenditoriali, senza mai fermarsi. O quasi... In Italia la fama diè arrivata grazie alla partecipazione come giudice a “Bake Off Italia”, che è ripartita il 30 agosto scorso e ha già messo a segno ascolti significativi: 1.421.000 telespettatori con il 7.9% di share sul pubblico totale. Su Real Time la puntata ha conquistato il 4.33% di share, segnando il miglior esordio in share nella storia del programma. Insomma c'è aria di festa per, che segna così la partecipazione per la terza stagione consecutiva, insieme ai veterani Ernst Knam e Clelia D’Onofrio. Inoltre a breve registrerà anche le puntate di “Cake Star” con Katia Follesa., che compirà 34 anni il 22 settembre, si è sempre rimboccato le ...

