Canoa slalom | Coppa del Mondo Markkleeberg 2019 | nel kayak maschile è ottavo Giovanni De

Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) Dopo il terzo posto di ieri di Stefanie Horn non ci sono oggi altri acuti per l’Italia nell’ultima tappa dideldiprima delle Finali: a, in Germania, oggi il soloDe Gennaro supera le semifinali e chiudenel. Fuori nel penultimo atto gli altri azzurri e le ragazze della canadese NelconDe Gennaro, chiudein finale in 93.59, nella prova vinta dal ceco Vit Prindis in 87.78, davanti all’australiano Lucien Delfour, secondo a 2.43 ed all’altro boemo Jiri Prskavec, terzo a 2.54. Fuori in semifinale Marcello Beda, 11° e primo degli esclusi, e Zeno Ivaldi, 13°. Nella canadese femminile si impone l’iberica Nuria Vilarrubla i 104.98, che beffa per 0.04 la boema Tereza Fiserova, mentre completa il podio l’australiana Jessica Fox, terza a 0.16. Vanno fuori in ...

