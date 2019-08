Maltempo | temporali e grandine sull’Italia | allerta protezione civile in sette regioni

Maltempo in Sardegna : ancora forti temporali - vasti allagamenti a Uta : Come previsto la Sardegna è stata nuovamente teatro di violenti temporali nelle ultime ore, a causa di una depressione instabile situata tra Canale di Sardegna e Canale di Sicilia. I temporali e i...

Previsioni meteo 3/6 settembre : fase clou del Maltempo con affondo nordatlantico e violenti temporali [MAPPE] : Che le condizioni del tempo vadano progressivamente deteriorandosi sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia, oramai è un convincimento acquisito, data l’ostinazione dei maggiori centro di calcolo nel proporre simulazioni in questo senso. Ma, nel corso dei prossimi 7/8 giorni, mediamente all’insegna di cavi instabili nordatlantici e, quindi, con fenomeni temporaleschi diffusi, potrebbe configurarsi una fase, in ...

Previsioni meteo fine settimana : si intensificano i temporali - domenica di Maltempo su parte del Nord [MAPPE] : Benché sia aumentata la pressione quasi a tutte le quote in queste ultime ore, l’attività temporalesca su diversi settori italiani, specie sui rilievi in genere, anche delle isole maggiori, continua imperterrita a causa ancora di una flebile circolazione vorticosa alle medie quote in prossimità del basso Tirreno. Va detto anche che l’instabilità convettiva è oltremodo incentivata da uno stato termico in prossimità del suolo sopra ...

Allerta Meteo Toscana : Maltempo e temporali in arrivo : La sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo dalle 14 alle 21 di domani, sabato 31 agosto, per temporali sparsi su gran parte delle zone interne. Lo segnala Regione Toscana specificando che i temporali potranno essere localmente forti con possibili colpi di vento e grandinate. L'articolo Allerta Meteo Toscana: maltempo e temporali in arrivo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - allerta gialla in Sicilia : temporali e locali grandinate : Maltempo, allerta gialla in Sicilia: temporali e locali grandinate. Pioggia in ogni parte dell'isola.

Maltempo al Sud - violenti temporali in Sicilia : torna l’incubo alluvione a Messina [LIVE] : Primo giorno di Maltempo di fine estate, e torna subito l’incubo alluvione a Messina: nella fascia tirrenica della provincia peloritana si stanno verificando forti piogge (37mm a Brolo, 34mm a Piraino, 23mm a Patti, 16mm a Torregrotta, 14mm a Pace del Mela) con tuoni, fulmini e locali grandinate. I temporali avanzano da ovest verso est ma non dovrebbero superare lo Stretto di Messina anche se si stanno avvicinando pericolosamente al ...

Maltempo - allerta gialla in Sicilia : forti temporali da Palermo a Ragusa : Maltempo, allerta gialla in Sicilia: previsti temporali da Palermo a Ragusa. Protezione Civile: temporali previsti per tutta la giornata

Maltempo - temporali e nubifragi sull’Italia : l’elenco delle regioni a rischio allerta : Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse dopo l'ondata di Maltempo che in queste ore si è abbattuta sulla Sardegna. Per domani, giovedì 29 agosto, sono sei le regioni per cui è stata diramata una allerta gialla e cioè Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Umbria e Abruzzo.Continua a leggere

Maltempo - violenti temporali in Sardegna e al Nord/Ovest : prove generali d’autunno - ma fa ancora molto caldo : prove generali d’autunno su mezz’Italia in cui oggi imperversa il Maltempo: è arrivata la perturbazione che nei giorni scorsi ha flagellato la Spagna con grandinate e tornado, e da stamattina forti temporali stanno colpendo la Sardegna dove è una giornata tipicamente autunnale. Piove e fa freddo con temperature intorno ai +20°C in pieno giorno su coste e pianure, e dalla mezzanotte sono caduti ben 67mm di pioggia a Genna Silana, 54mm ...

Maltempo : temporali a Milano - attivato monitoraggio Seveso e Lambro : Milano, 28 ago. (AdnKronos) – Per le forti piogge in corso a Milano da questa mattina, il Comune ha attivato il piano di emergenza e il centro operativo comunale per il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e l’attivazione delle squadre di Protezione civile e delle pattuglie della Polizia locale. I livelli a monte sono bassi e lo scolmatore era stato comunque attivato grazie alle interlocuzioni tra le protezioni ...

Previsioni meteo - Maltempo e bombe d'acqua/ Allerta gialla in 4 regioni per temporali : Previsioni meteo, maltempo e bombe d'acqua: Allerta gialla della protezione civile in quattro regioni, forti temporali già in atto

Maltempo : temporali e grandine in arrivo. Ecco le regioni a rischio : Un nucleo depressionario posizionato sulle Baleari e in progressione verso la Sardegna porterà da domani condizioni di marcata instabilità sull’Isola, mentre correnti meridionali associate a un’intrusione di aria più fresca sul Piemonte potranno dar luogo dalla serata di oggi a manifestazioni temporalesche localmente di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni ...

Maltempo : temporali e grandine in arrivo - l’elenco delle regioni a rischio allerta : Maltempo con temporali, fulmini e raffiche di vento sulle regioni Centro Settentrionali, si abbatterà da stasera, dopo aver messo in ginocchio la Spagna. La protezione civile ha diramato per domani, mercoledì 28 agosto, allerta gialla in quattro regioni, e cioè Sardegna, Piemonte, Umbria e Marche ma pioggia è attesa anche altrove: ecco dove.Continua a leggere

Previsioni Meteo - giornata di Maltempo e temporali su molte regioni : allerta nubifragi e grandine [DETTAGLI e MAPPE] : Si è aperta, oramai, una ferita barica sul Mediterraneo centrale a opera di una “goccia fresca” in quota penetrata nel campo anticiclonico, la cui azione potrebbe essere piuttosto insistente proprio per la difficoltà di spostamento della “goccia” stessa circondata dall’alta pressione. Anche per oggi, una semi-stazionaria circolazione ciclonica, seppure blanda, con perno tra la Sardegna e l’alto Tirreno, ...