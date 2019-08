CorSera | 41 prove contro l’Inter Icardi chiama a testimoniare tutti i compagni

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2019) Sul Corriere della Sera altri dettagli sulla causa intentata daall’Inter. L’argentino si sente “gravemente discriminato e vessato” e chiede al club nerazzurro 1.501.500 euro di danni (il 20% del suo stipendio lordo di 7.507.500) e il reintegro a pieno titolo in squadra. 41l’Interelencai comportamenti vessatori di cui ritiene essere vittima. Produce 41, tra documenti, video e articoli.. Accusa la società di averlo escluso dalle iniziative pubblicitarie, di avergli tolto la maglia numero 9, di averlo messo fuori rosa per fare in modo che decidesse di andarsene. Persino di averlo escluso dalla chat della squadra in cui sono comunicati orari e modalità di allenamento. Ricorda che non gli è stato permesso di partecipare alle esercitazioni tecnico-tattiche, alle partitelle e alle ...

capuanogio : #Icardi, causa per discriminazione. Porta 41 prove a suo favore come l'esclusione dalla chat di squadra dove vengon… - theamerigo : RT @capuanogio: #Icardi, causa per discriminazione. Porta 41 prove a suo favore come l'esclusione dalla chat di squadra dove vengono comuni… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: #Icardi, causa per discriminazione. Porta 41 prove a suo favore come l'esclusione dalla chat di squadra dove vengono comuni… -