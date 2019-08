Ansu Fati è il più giovane marcatore della storia del Barcellona

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 31 agosto 2019) A Pamplona è andata oggi in scena la partita tra Osasuna evalevole per la terza giornataLiga, massimo campionato spagnolo. Alla fine del primo tempo, i blaugrana sono sotto di una rete, segnata da Roberto Torres. Così mister Ernesto Valverde, allenatore dei catalani, decide di concedere 45 minuti al giovanissimo, che aveva già scritto lasettimana scorsa contro il Real Betis diventando uno dei più giovani di sempre ad esordire con clubcapitale Catalana. Dopo appena 5 minuti dal suo ingresso in campo, il sedicenneGuinea-Bissau mette a segno il primo golsua carriera tra i professionisti e la sua gioia è incontenibile. Nei giorni scorsi si era fatto un gran parlare di questo attaccante di prospettiva, l'ennesimo prodottoCantera del, che sta puntando su di lui grandi aspettative e attenzioni. Aspettative che non ha ...

