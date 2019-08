Fonte : wired

(Di venerdì 30 agosto 2019) Un breve documentario ci racconta l’ultima esperienza diparabolico, cioè indi, dell’Agenzia spaziale europea, andata in scena alcuni giorni fa nei cieli di Bordeaux, in Francia. La voce narrante è quella di Neil Melville, supervisore del progetto, che ci racconta perché è importante condurre esperimenti sia sulle tecnologie che sul corpo umano in queste particolari condizioni per prepararci alle missioni nello spazio – in primis per gli astronauti che si preparano a soggiornare sulla Stazione spaziale internazionale, come il nostro Luca Parmitano, lassù proprio in questi mesi. Se il tema delparabolico ti appassiona, allora guarda anche com’è fare una festa azero e, perché no, anche la maxi-centrifuga che prepara gli astronauti alla Iss. (Credit video: Esa) Unindicon glidell’Esa appeared ...

MilanoCitExpo : Un volo in assenza di gravità con gli scienziati dell'Esa #DipartimentoInnovazioneTecnologia