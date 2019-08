Smart Forfour - Primi collaudi per il restyling

Smart - Due forfour elettriche in Vaticano : Con lingresso di due nuove auto in flotta, continua e si rinnova il legame tra la Città del Vaticano e il gruppo Daimler. Non si tratta di una nuova Papamobile su base ML, stavolta, ma di due Smart EQ forfour in completa livrea bianca, sia nei nelle superfici esterne sia negli interni. Le due vetture saranno utilizzate dal Governatorato dello Stato.Si va in elettrico, nel solco dellEnciclica. Le due citycar elettriche sono in linea con il ...