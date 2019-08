Reddito di cittadinanza | l' ultimo weekend prima dello sblocco

Pensioni e Reddito di cittadinanza : probabili nuovi aggiustamenti con la Manovra 2020 : L'arrivo del nuovo governo "giallo-rosso" e la scadenza pressante per la stesura della prossima legge di bilancio 2020 potrebbero avere una profonda influenza sulla riforma della previdenza e del welfare. Negli ultimi giorni si è parlato molto del destino delle nuove Pensioni anticipate tramite quota 100 e degli altri provvedimenti di flessibilità richiesti a gran voce dai lavoratori in età avanzata colpiti dalla legge Fornero. Ma anche il ...

Reddito di cittadinanza sarà modificato dal nuovo governo : ecco cosa cambierà : Non solo quota 100. Il Partito democratico, in vista dell'accordo di governo con i pentastellati e della prossima legge di Bilancio, oltre a puntare a un depotenziamento della misura bandiera...

Nuovo governo - si tratta sui temi : grandi assenti Reddito di cittadinanza e Quota 100 : Il Pd per ora non ha chiesto né la cancellazione di Quota 100 né la revisione del sussidio targato 5S. Tra i punti...

Reddito di cittadinanza : possibili ritocchi sulle sanzioni in vista con il nuovo Governo : Il Reddito di cittadinanza tanto voluto dal Movimento 5 Stelle non dovrebbe essere toccato. È quanto emerso dalle ultime riunioni fra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle che avrebbero trovato un'intesa sulla formazione del nuovo esecutivo. Intanto, si dovrà pensare anche alla nuova Legge di Stabilità 2020 sulla quale il nuovo Governo dovrà iniziare a lavorare al più presto. Sono numerosi gli interventi che dovranno essere discussi in ...

Reddito di cittadinanza - i navigator dovranno trovare lavoro a oltre 162mila siciliani : Da lunedì 2 settembre partono le convocazioni da parte dei centri per l’impiego della prima tranche di beneficiari del Reddito di cittadinanza “occu-pabili”, vale a dire quei soggetti che hanno iniziato a percepire il sussidio nel periodo aprile-luglio e che, aven-done i requisiti, devono essere inseriti nel programma di ricerca di un impie-go, firmando il patto per il lavoro. La fetta principale degli oltre 704mila soggetti indirizzati al ...

Reddito di cittadinanza : le domande degli stranieri ancora sospese perché manca un decreto : Sul Reddito di cittadinanza fin dal suo avvio si è fatto un gran discutere sul fatto che la misura dovesse essere destinata anche ai cittadini stranieri. stranieri sì o stranieri no, solo ad italiani o anche ad extracomunitari, nessuno ha dimenticato le polemiche iniziali sulla misura, soprattutto quelle leghiste. Proprio la Lega in zona Cesarini ha prodotto un emendamento al decretone che ha prodotto un inasprimento degli adempimenti a cui sono ...

Salerno - pusher percepiva il Reddito di cittadinanza : gip sospende il beneficio : Nella sua abitazione i carabinieri hanno anche sequestrato della droga, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. È stato arrestato mentre stava consumando una fragolata, tipica macedonia di fragole con limone e arance di Scerno, nel Salernitano. I carabinieri, nel corso di un blitz antidroga in provincia di Salerno, hanno beccato un giovane pusher, non uno spacciatore qualunque però, dato che il giudice per le indagini ...

Reddito di cittadinanza - a settembre arrivano le convocazioni "di famiglia" : cosa succede : Dal 2 settembre (l'1 è domenica) inizia la cosiddetta fase 2 del Reddito di cittadinanza. La convocazione ai centri per...

Quota 100 e Reddito di cittadinanza : che fine fanno nel 2020? : Quota 100 e reddito di cittadinanza: che fine fanno nel 2020? Alla luce della crisi di governo, che ha visto il premier Giuseppe Conte rassegnare ufficialmente le dimissioni dalla carica politica, si è aperta una instabilità politica senza precedenti. Chiaramente la decisione del primo ministro, spinto dalla mozione di sfiducia del ministro dell’Interno, nonché capogruppo di Lega, Matteo Salvini, produrrà indirettamente effetti sulle misure ...

Reddito di cittadinanza - gli extracomunitari ancora senza beneficio : esame domande fermo da aprile perché manca un decreto attuativo : I cittadini extracomunitari che hanno fatto richiesta per avere il Reddito di cittadinanza sono ancora senza una risposta. Da aprile le loro domande sono ferme all’Inps, perché manca un decreto attuativo. Questo significa che gli stranieri provenienti da un Paese extra Ue non hanno ancora ricevuto nessun sussidio mensile. La legge di conversione del “decretone” su Reddito e quota 100 ha infatti modificato i requisiti richiesti ...

Salerno - pusher arrestato prendeva Reddito di cittadinanza. Giudice : “Si cerchi un lavoro” : Era stato arrestato il 25 agosto e in casa sua ad Acerno, in provincia di Salerno, i carabinieri avevano sequestrato anche della droga, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. Ma alla convalida del fermo, il gip si è accorto che il pusher, 44enne che era solito spacciare all’interno di un bar, percepiva il reddito di cittadinanza. Il Giudice se n’è accorto durante la fase di convalida del fermo. Nell’ordinanza che dispone le ...

Reddito di cittadinanza : pagamento agosto - ricarica sito Inps a rilento : Reddito di cittadinanza: pagamento agosto, ricarica sito Inps a rilento Ormai ci siamo: i beneficiari del Reddito di cittadinanza riceveranno l’accredito sull’apposita Card nelle prossime ore. Visto che a luglio il pagamento è stato effettuato il giorno 27, anche nel mese di agosto la data di accredito dovrebbe essere la stessa, ovvero oggi martedì 27 agosto 2019. È possibile tuttavia che possa slittare di 1 giorno, a causa di alcuni ...

Reddito di cittadinanza e concorso navigator - cosa accade col governo M5S-Pd : Reddito di cittadinanza e navigator, cosa accade col governo M5S-Pd Il Reddito di cittadinanza è una misura attiva da aprile 2019 che, secondo il percorso disegnato dal governo Conte, ha come finalità la ricerca di un nuovo lavoro per chi non ne ha e per chi lo ha perso. Prevede tra le tante novità il coinvolgimento di una figura di nuova istituzione – chiamata navigator – e individua compiti affidati ai centri per l’impiego ...