Basket femminile | Europei Under 16 2019 | l’Italia è quinta e stacca il pass per i

(Di venerdì 30 agosto 2019) Con la vittoria per 62-54 contro il Belgio nella finale per il quinto posto degli16 in corso di svolgimento a Skopje, in Macedonia del Nord, l’Italia hato l’ultimodisponibile per i Mondiali17 (15-23 agosto 2020), che si terranno a Cluj-Napoca, in Romania. Da lodare la prova del gruppo azzurro, che conclude un’estate davvero bellissima per le Nazionali giovanili italiane femminili, già capaci di conquistare sia gli20 che quelli18; i maschi, però, non sono stati a guardare, con il bronzo dell’16 al PalaCarnera di Udine. Questo il roster che ha conquistato la qualificazione alla rassegna iridata17 del prossimo anno: Vittoria Allievi (2003, 177, P,Costa x l’Unicef) Vittora Blasigh (2004, 174, G, Libertas SportingSchool Udine) Valentina Braida (2003, 175, G, Libertas Sporting ...

