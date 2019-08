Temptation Island Vip 2 | Nathalie e Andrea esplosivi | “Tre giorni che non parliamo”

Selvaggia Roma : "Francesco Chiofalo è un manesco. Ad Aurora diceva : 'Ti porto a Temptation Island - ti faccio diventare Giulia De Lellis'" (video) : [VIDEO IN CARICAMENTO]Selvaggia Roma, in una lunga diretta su Instagram, è scesa nei particolari per quello che riguarda la sua relazione con Francesco Chiofalo, al centro del gossip, per il tradimento dell'ormai ex fidanzata Antonella Fiordelisi. La personal trainer Romana ha confessato di aver ricevuto lo stesso trattamento della schermitrice:prosegui la letturaSelvaggia Roma: "Francesco Chiofalo è un manesco. Ad Aurora diceva: 'Ti porto a ...

Gossip Temptation Island : Nicolas si espone su Beatrice Valli : Nicolas Bovi di Temptation Island confessa: “Non dimenticherò mai Beatrice” Uno dei single di quest’ultima edizione di Temptation Island che più ha ottenuto successo è stato indubbiamente Nicolas Bovi, il quale, con il suo charme e la sua innata bellezza, è riuscito a far perdere la testa a Katia Fanelli. Tuttavia, come molti sapranno, Nicolas di Temptation Island, in passato, è stato anche il compagno di Beatrice Valli, con la ...

Temptation Island Vip 2019 - Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti : "Problemi da risolvere" (video) : Una delle coppie più attese della seconda stagione di 'Temptation Island Vip', in onda, da metà settembre, su Canale 5, ovvero quella formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, è la protagonista assoluta del nuovo video postato sui social ufficiali del programma.prosegui la letturaTemptation Island Vip 2019, Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti: "Problemi da risolvere" (video) pubblicato su Gossipblog.it 29 agosto 2019 15:05.

Nathalie Caldonazzo e Ippoliti in crisi prima di Temptation Island Vip : Temptation Island Vip, Nathalie Caldonazzo: Andrea Ippoliti svela un retroscena Manca davvero poco all’inizio della seconda stagione di Temptation Island Vip: salvo variazioni, il viaggio dei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi dovrebbe iniziare martedì 17 settembre in prima serata su Canale 5. Le riprese sono ufficialmente iniziate già da due giorni e la produzione sta diffondendo il video di presentazione di ogni singola coppia sui ...

Temptation Island - il dramma di Antonella Fiordelisi : "Francesco Chiofalo è una mer***". Cos'ha scoperto : "Stasera, sono venuta a sapere delle cose oscene, che non mi sarei mai aspettata da lui", così ha esordito su Instagram Antonella Fiordelisi, fidanzata di Francesco Chiofalo, volto reso noto dal programma di Canale5 Temptation Island, al quale partecipò con l'ormai ex fidanzata Selvaggia Roma. Solo

Temptation Island - Francesco Chiofalo sempre più nei guai : parla l’ex : Francesco Chiofalo di Temptation Island e Antonella ai ferri corti: parla Selvaggia Roma In questi ultimi giorni Francesco di Temptation Island ha fatto molto discutere. Difatti sui social sono stati pubblicati degli screen inerenti a una chat in privato che avrebbe avuto con la nuovo tronista, Giulia. Screen che si sarebbero però rivelati dei fake. Ma non è finita qua perchè in queste ore la fidanzata di Francesco Chiofalo, Antonella ...

Temptation Island Vip 2019 : data - coppie - conduttore e tutte le anticipazioni : Tutto pronto per il reality show delle tentazioni "vip" prodotto da Maria De Filippi, in onda in autunno su Canale 5. Ecco...

Temptation Island : Francesco Chiofalo ha tradito Antonella Fiordalisi - la rivelazione shock sui social e le foto : L'ex tentatrice in lacime rivela: "Ho scoperto delle cose oscene, non me lo sarei mai aspettato da lui".

Sara Tozzi è la nuova tronista di Uomini e Donne. Nel suo passato c’è Temptation Island : Sara Tozzi è la nuova tronista di Uomini e Donne. L’annuncio è arrivato oggi a un giorno di distanza da quello di Giulia Quattrociocche. Nel suo passato c’è Temptation Island, Sara è stata una delle tentatrici di quest’ultima edizione. Lunghissimi capelli biondi, viso pulito e un passato da tentatrice nell’ultima edizione di Temptation Island 2019. Lei è Sara Tozzi ed è la nuova tronista di Uomini e Donne. Ventidue anni, ...

Temptation Island - Katia Fanelli sta con Nico Bovi? La dedica fotonica : Katia Fanelli dopo Temptation Island: con Vittorio Collina è finita davvero Dopo Temptation Island Katia Fanelli alias Miss fotonica ha cercato di riavvicinarsi al suo Vittorio Collina ma non è riuscita nel suo intento e si è lasciata andare a uno sfogo in cui sosteneva che si sarebbe pentito e che sarebbe rimasto solo. Nell’ultimo […] L'articolo Temptation Island, Katia Fanelli sta con Nico Bovi? La dedica fotonica proviene da ...

Temptation Island Vip 2019 - Nicolò Brigante non sarà tentatore : Negli scorsi giorni, Nicolò Brigante è stato al centro del gossip per una presunta (e mai confermata) partecipazione alla seconda edizione di 'Temptation Island Vip' in onda da fine settembre su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi.prosegui la letturaTemptation Island Vip 2019, Nicolò Brigante non sarà tentatore pubblicato su Gossipblog.it 27 agosto 2019 22:16.