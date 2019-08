Il nuovo Resident Evil | Project Resistance | sarà un gioco co-op per quattro giocatori? Un

Il nuovo Resident Evil è Project Resistance : annuncio ufficiale al Tokyo Game Show 2019 : Capcom ha finalmente parlato: il nuovo Resident Evil è realtà, ad un passo dal suo annuncio ufficiale! Proprio così, gli amanti dei survival horror e delle mostruosità assortite della più che ventennale saga - nata nel 1996 sulla prima PlayStation - devono tenersi pronti, perché settembre sarà il mese giusto per scoprire cosa bolle in pentola nelle laboriose fucine del colosso di Osaka. Colosso che, nella giornata di oggi, 29 agosto 2019, ha ...

Project Resistance : il nuovo Resident Evil è realtà e verrà presentato al Tokyo Game Show 2019 : Dopo i rumor che volevano l'annuncio di un nuovo Resident Evil ormai alle porte arriva finalmente l'ufficialità e una data da segnarsi sul calendario.Project Resistance è il nome in codice del nuovo capitolo della saga horror targata Capcom e la presentazione ufficiale ha una data fortunatamente molto vicina. Il titolo sarà infatti protagonista al Tokyo Game Show in una presentazione che avverrà il 9 settembre alle 17 ore italiane.News in ...

Governo - Sergio Mattarella incarica Giuseppe Conte di formare il nuovo Governo. Il Presidente accetta con riserva : Giuseppe Conte, puntualissimo, è arrivato al Quirinale alle 9.30 per incontrare il Presidente Mattarella che, dopo questo secondo giro di consultazioni, lo aveva convocato per conferirgli...

Conte e gli altri : chi può diventare il nuovo presidente del Consiglio? : Il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte (foto: ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images) Da quando il premier uscente Giuseppe Conte ha dato le dimissioni lo scorso 20 agosto, ufficializzando la crisi aperta dal ministro dell’Interno Matteo Salvini dodici giorni prima, il presidente della Repubblica ha dato infatti il via alle consultazioni, si sono aperti diversi scenari, tra i quali un governo gialloverde bis, un esecutivo ...

Resident Evil 8 segretamente in sviluppo? Test riservato di un nuovo gioco fa sognare i fan : A distanza di due anni dal predecessore per Resident Evil 8 potrebbe essere finalmente giunto il momento di uscire allo scoperto. Erano infatti i primi giorni del 2017 quando Resident Evil 7 fece la sua comparsa sugli scaffali dei negozi, con la serie si lanciava per la prima volta in un terreno inesplorato, quello della prima persona (con supporto anche al Playstation VR, la periferica dedicata alla realtà virtuale di Sony, ndr). Un vero ...

I tre presidenti della Bosnia ed Erzegovina non sono riusciti a trovare un accordo per la formazione di un nuovo governo : I tre presidenti della Bosnia ed Erzegovina – uno dei paesi con la struttura politica e istituzionale più complicata al mondo – non sono riusciti a raggiungere un accordo per la formazione di un nuovo governo, a più di dieci mesi dalle

Resident Evil - in sviluppo un nuovo film che sarà fedele al gioco : Johannes Roberts, regista di 47 metri, sta lavorando allo sviluppo di un film di Resident Evil. Nonostante gli adattamenti cinematografici dei videogiochi vengano generalmente cancellati prima di essere pubblicati, la saga di Resident Evil è riuscita a invertire questa tendenza.La pagina IMDB del regista indica infatti la dicitura del prossimo Resident Evil e durante un'intervista a Roberts è stato chiesto di svelare qualcosa di più a ...

Aeroporti : Trapani Birgi - Ombra nuovo presidente Airgest : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - E' l'imprenditore marsalese Salvatore Ombra il nuovo presidente di Airgest, società che gestisce l'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, Ombra, già a capo del cda di Airgest dal luglio 2007 a gennaio 2012, è stato nominato dall'assemblea degli azionisti riunitasi

Aeroporti : Trapani Birgi - Ombra nuovo presidente Airgest : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – E’ l’imprenditore marsalese Salvatore Ombra il nuovo presidente di Airgest, società che gestisce l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, Ombra, già a capo del cda di Airgest dal luglio 2007 a gennaio 2012, è stato nominato dall’assemblea degli azionisti riunitasi stamattina. Una convocazione urgente resa necessaria dopo le dimissioni del presidente Paolo Angius, rassegnate ...

Commemorazione Morandi - i parenti delle vittime contestano la presenza della delegazione di Autostrade che lascia il capannone. Il presidente Mattarella : "Il nuovo ponte ricucirà la ferita" : Nell'area di cantiere era arrivato anche Castellucci, ad di Atlantia e fra i 74 indagati per omicidio colposo. La loro presenza era stata richiesta dal sindaco Bucci ma i famigliari delle 43 vititme si sono lamentati con il premier Conte

Alejandro Giammattei è il nuovo presidente del Guatemala : Alejandro Giammattei, candidato del partito di destra Vamos, è il nuovo presidente del Guatemala: ha vinto il ballottaggio di domenica contro Sandra Torres, politica centrista, imprenditrice e first lady tra il 2008 e il 2011. Giammattei, che ha 63 anni ed era alla

Resident Evil : il misterioso test privato per un possibile nuovo capitolo è stato esteso anche agli Stati Uniti : Se finora solamente i giocatori nipponici avevano avuto modo di dare una sbirciatina a quello che potrebbe essere il prossimo atteso capitolo di Resident Evil, adesso anche i fan nordamericani potranno unirsi al test privato organizzato da Capcom.Lo sviluppatore giapponese ha infatti iniziato ad inviare gli inviti in Giappone per testare il gioco la scorsa settimana. Stando alle indiscrezioni si tratterebbe di un test del gioco "segreto", ovvero ...