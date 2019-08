Juventus | Sarri è sceso in campo senza dirigere l' allenamento | lombalgia per Ramsey

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Quella di oggi è stata una mattinata di intenso lavoro per lache si è allenata alla Continassa in vista della sfida contro il Napoli. I bianconeri hanno lavorato sotto la pioggia e dopo una prima fase di riscaldamento e il torello si sono dedicati alla tattica. Lo staff bianconero sta cercando di capire quali sono i giocatori più in forma per schierare la formazione migliore. Ad oggi i dubbi in casa Juve sono tre e riguardano difesa, centroe attacco. Inoltre, resta da monitorare la situazione di Maurizio. Il tecnico anche oggi èinperòl'sta meglio e le sue condizioni sono in miglioramento, per questo motivo l'allenatore starebbe accarezzando l'idea di poter essere in panchina contro il Napoli, ma c'è prudenza e si capirà qualcosa in più nella giornata di venerdì quando sarà sottoposto a nuovi accertamenti. Questa ...

juventusfc : Maurizio Sarri non sarà in panchina con Parma e Napoli. La decisione gli consentirà una guarigione ottimale ??… - juventusfc : Maurizio Sarri oggi al JTC, ma non in campo L’allenatore è stato sottoposto a ulteriori accertamenti nel pomeriggi… - Sport_Mediaset : #JuventusNapoli, #Sarri in bilico: si decide venerdì. Il tecnico sta meglio ma decideranno i medici. Gli ex tifosi… -