CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS 5 in partenza | Rugani in prestito? | Ultime notizie

CALCIOMERCATO JUVENTUS : Eriksen aspetta - pronto l’affondo : Calciomercato Juventus: Christian Eriksen vuole lasciare il Tottenham. Ecco, allora, che la Juve sta tentando l’affondo. Come riporta il Mirror, il giocatore ha rifiutato una faraonica offerta di rinnovo di contratto (intorno agli 11 milioni di euro a stagione) proposta dalla società inglese ed ha annunciato tramite i propri rappresentanti che non intende proseguire nelle […] More

CALCIOMERCATO JUVENTUS : incontro decisivo per Icardi : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importantissime sul fronte Mauro Icardi. E’ la giornata dell’incontro tra le parti, l’entourage del ragazzo è a colloquio con la società Inter, che ha intenzione di ribadire ancora una volta che la volontà è quella di cedere il ragazzo. L’argentino è fuori dal progetto Inter, la Juventus è alla finestra […] More

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Rugani o Demiral - solo uno andrà via - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, Ultime notizie sulle trattative bianconere: Suarez last minute? Mandzukic per Icardi. Koeman su De Ligt. Via un difensore.

CALCIOMERCATO JUVENTUS - Rakitic : no allo scambio con Can ma potrebbe arrivare lo stesso : Sarebbe Ivan Rakitic il vero obiettivo di Calciomercato della Juventus per il centrocampo. Il croato è in uscita dal Barcellona ed è stato scaricato anche dal tecnico Valverde. E’ proprio l’allenatore, con una dichiarazione ripresa dal Daily Mail, a dare il via all’operazione. “Non bloccheremo la cessione” ha detto il tecnico blaugrana “se arriverà un’offerta soddisfacente da qui alla fine del mercato”. La strada quindi è aperta ma ci sono prima ...

CALCIOMERCATO Milan – Ritorno di fiamma per Demiral : ripresi i contatti con la Juventus : Il Milan riprende i contatti con la Juventus per Mehri Demiral: i rossoneri pronti ad offrire 35 milioni per il centrale ex Sassuolo Dopo il disastroso inizio di campionato, il Milan è deciso a tornare sul mercato per puntellare la rosa. Al contrario di quanto emerso ieri dalle parole di Giampaolo, concentratosi più sulla fase offensiva della squadra, i rossoneri sembrano muoversi in ottica difensiva. ripresi i contatti con la Juventus per ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS : c’è un terzino del PSG per la corsia sinistra : Calciomercato Juventus: il tentativo della Juve di trovare un accordo con l’esterno mancino del Barcellona Juan Miranda è saltato. Il giocatore andrà allo Schalke 04, ma per la corsia sinistra è al momento più che aperta la pista che porta ad un altro interessante giovane. Secondo Calciomercato.com, gli occhi dei dirigenti bianconeri sono puntati, infatti, […] More

CALCIOMERCATO JUVENTUS - bivio Dybala e Rugani : spunta la novità! : Calciomercato Juventus- Il mercato bianconero si prepara ad entrare nel vivo con occhio puntati sul capitolo cessioni. Cosa potrebbe accadere in circa 6 giorni? Il futuro di Dybala resta totalmente in bilico. L’attaccante argentino vorrebbe restare alla Juventus, ma Paratici valuterà attentamente il da farsi fino alle ultime ore di mercato. La sensazione è che […] More

CALCIOMERCATO 26 agosto : Icardi-Juventus - tutta la verità. Milan - spunta James Rodriguez. Inter-Sanchez - si farà! : Calciomercato 26 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 26 agosto. JUVENTUS– Paratici proverà a tentare l’affondo per Icardi, anche se la sensazione è che tutto potrebbe dipendere dalla volontà di Dybala. Paratici potrebbe tentare l’affondo per il centravanti nerazzurro solamente in caso di addio all’attuale numero 10. Dybala potrebbe aprire al PSG, ma […] L'articolo Calciomercato 26 agosto: ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS - Eriksen è un’occasione : può ancora lasciare il Tottenham : Christian Eriksen torna di moda per il Calciomercato della Juventus. Il centrocampista danese può ancora lasciare il Tottenham come rivela sulla sua edizione on line il Daily Mail. Il danese è un’occasione per i bianconeri che potrebbero rinforzare un centrocampo che da qui alla fine del mercato può ancora cambiare pelle. Pjanic, Khedira, Rabiot e Ramsey sono gli unici inamovibili. Emre Can, Matuidi e anche Bentanctur sono nella lista dei ...

CALCIOMERCATO 22 agosto : Inter-Icardi - oggi si decide. Juventus - riecco Chiesa. Roma-Rugani - è fatta. Fiorentina su Berardi : Calciomercato 22 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 22 agosto. INTER– oggi si deciderà il futuro di Icardi. L’attaccante preme per vestire la maglia della Juventus o per restare all’Inter. Tutto dipenderà dalla possibilità dei bianconeri di fiondarsi con forte decisione sul giocatore e dalle intenzioni del diretto interessato. No secco al Napoli: […] L'articolo Calciomercato 22 agosto: Inter-Icardi, oggi si ...

CALCIOMERCATO Juventus/ All.PSG : 'Neymar? Situazione difficile' - ultime notizie - : Calciomercato Juventus: il tecnico del club parigino ha parlato della Situazione riguardante l'attaccante verdeoro, accostato anche ai bianconeri.

CALCIOMERCATO JUVENTUS : tesoretto da 100 milioni. Pronto il grande colpo : Calciomercato Juventus:Fabio Paratici è ormai al lavoro da settimane per smaltire la rosa a disposizione di Sarri: l’impasse ha bloccato anche le operazioni in entrata, impedendo ai bianconeri di piazzare il grande colpo che manca per il reparto offensivo. Per Paulo Dybala la soluzione più probabile è al momento la conferma. Resta solo l’opzione Paris […] More

CALCIOMERCATO JUVENTUS - L'Equipe ipotizza un possibile rilancio nell'offerta per Neymar : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il nome più caldo è quello di Neymar, il quale ha intenzione di lasciare il Paris Saint Germain. Il club francese ha rifiutato tutte le offerte che gli sono state recapitate dal Barcellona e dal Real Madrid, dunque la Juventus potrebbe rientrare in gioco e assicurarsi le prestazioni del fortissimo campione brasiliano. Stando a quanto riporta il ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS - Paratici ha scelto il grande colpo last minut : Calciomercato Juventus- Capitolo cessioni ancora da analizzare con grande calma e Paratici pronto a far cassa per tentare di regalare l’ultimo grande acquisto a Maurizio Sarri. Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta ad affondare il tiro su Mauro Icardi. Tutto per tutto sull’attaccante dell’Inter. Paratici non ha dubbi e […] More