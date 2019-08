Anticipazioni Uomini e Donne | l' ex tentatrice Sara Tozzi siederà sul trono

Uomini e Donne Anticipazioni - Sara Tozzi nuova tronista : dove l’abbiamo già vista : anticipazioni Uomini e Donne, Sara Tozzi è la nuova tronista: la sua presentazione Le anticipazioni di Uomini e Donne cominciano ad arrivare quotidianamente! Oggi abbiamo conosciuto la nuova tronista Sara Tozzi, attraverso un nuovo breve video di presentazione. La redazione ha deciso di condividere con il pubblico non il video di presentazione che poi mostreranno […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Sara Tozzi nuova tronista: dove ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Giulia - 27 anni di Roma - è la prima tronista ufficiale : Anche se manca ancora qualche settimana all'inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, gli addetti ai lavori hanno deciso di cominciare a presentare i protagonisti che animeranno le puntate del Trono Classico a partire da settembre. Sui profili social del dating-show, dunque, pochi minuti fa è stato pubblicato il provino della prima tronista: lei è Giulia, ha 27 anni ed è una laureata in Scienze Politiche a Roma. Giulia primo volto ufficiale ...

Anticipazioni Uomini e donne : Giorgio Manetti smentisce il ritorno nel Trono Over : Nei giorni scorsi si era diffusa l'indiscrezione secondo la quale Giorgio Manetti avrebbe fatto parte della prossima stagione di Uomini e donne, programma che aveva abbandonato nel maggio del 2018. A solleticare la curiosità dei telespettatori era stato proprio l'ex cavaliere il quale aveva annunciato un nuovo progetto televisivo in autunno. Ma alle pagine del settimanale 'Lei', il 'Gabbiano' ha chiarito la situazione, smentendo senza mezzi ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Erica Talco tronista? L’indizio : Uomini e Donne 2019/20 Anticipazioni: Erica Talco è la nuova tronista? Chi saranno i tronisti di Uomini e Donne? È questa una delle domande ricorrenti che si fanno i fan della trasmissione di Maria De Filippi, che torna in televisione lunedì 16 settembre alle 14.45 su Canale 5. Il mistero sarà presto risolto perchè la prossima settimana inizieranno finalmente le registrazioni della nuova edizione e, nelle ultime ore il profilo social di una ...

Anticipazioni Uomini e donne nuovi tronisti : favoriti Giulio Raselli e Manuel Galiano : Fervono i preparativi per la nuova edizione di Uomini e donne, il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che anche quest'anno ritroveremo nella fascia oraria del primo pomeriggio, a partire dalle 14:45 circa. Le Anticipazioni ufficiali sul programma rivelano che la prima puntata di questa nuova stagione andrà in onda il prossimo lunedì 16 settembre anche se le registrazioni prenderanno il via con qualche settimana ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Giulio Raselli : arriva una segnalazione : Giulio Raselli di Uomini e Donne avvistato con una ragazza a Formentera: la segnalazione Giulio Raselli, in queste ultime ore, è finito in un’incredibile bufera mediatica. Il motivo? La popolare influencer Deianira Marzano ha pubblicato direttamente sulle sue storie instagram alcune foto in cui è stato immortalato un ragazzo simile a Giulio Raselli impegnato a flirtare con una ragazza. In queste immagini il suddetto giovane non si è visto ...

Uomini e Donne Anticipazioni - torna Giorgio Manetti? Parla il Gabbiano : Uomini e Donne anticipazioni: è vero che Giorgio Manetti torna al Trono Over? Giorgio Manetti torna al Trono Over di Uomini e Donne? Negli scorsi giorni il Gabbiano ha annunciato sui social network un ritorno in tv e i fan del programma di Maria De Filippi si sono letteralmente scatenati. Il toscano ha lasciato la […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, torna Giorgio Manetti? Parla il Gabbiano proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Anticipazioni : un'ex coppia del programma è pronta a tornare nel trono over : Uomini e Donne torna a settembre e la nuova stagione sarà ricca di colpi di scena: quale coppia tornerà nel parterre del trono over?

Uomini e Donne Anticipazioni : Costantino Vitagliano al Trono Over? : Costantino Vitagliano torna a Uomini e Donne? Cavaliere del Trono Over Lui è il tronista dei tronisti: Costantino Vitagliano e Uomini e Donne saranno legati per sempre. L’ex concorrente della prima edizione Vip del Grande Fratello, eliminato nella seconda puntata con il 41,8% dei voti, aveva sempre escluso la possibilità di un ritorno sul Trono ma non un ritorno a Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale DiPiù, Costantino Vitagliano ha ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Ilaria Teolis nuova tronista? : Ilaria Teolis dopo Temptation Island sbarca a Uomini e Donne? Il gossip In queste ultime ore sono circolate delle insistenti indiscrezioni on line che se confermate avrebbero davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? Secondo questi rumor pare che Ilaria Teolis abbia concrete possibilità di diventare nuova tronista del Trono Classico di Uomini e Donne. A conferma di queste voci di corridoio c’è anche l’atteggiamento che sta tenendo in ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Giulia Salemi nuova tronista : l’ultima conferma : Uomini e Donne anticipazioni nuovi tronisti: c’è anche Giulia Salemi Giulia Salemi è pronta a sbarcare a Uomini e Donne. Dopo l’indiscrezione riportata da Super Guida Tv è il settimanale Chi, sempre ben informato, a parlare di un coinvolgimento dell’italo-persiana nel dating show di Canale 5. Pare che Giulia dopo la delusione avuta con Francesco […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Giulia Salemi nuova tronista: ...