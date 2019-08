Margherita di Savoia | 48enne uccide l' ex marito a coltellate | fermata dai carabinieri

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 27 agosto 2019) Una terribile tragedia si è verificata oggi, 27 agosto, adi, cittadina della provincia pugliese di Barletta - Andria - Trani (Bat), nota soprattutto per le sue saline. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, una donna di 48 anni, le cui generalità non sono state al momento diffuse, avrebbe ucciso suoal culmine di una lite. La vittima aveva 53 anni. L'alterco tra i due sarebbe cominciato in casa, poi il tutto sarebbe degenerato per strada: proprio qui, in via Frontino, la presunta omicida avrebbe inferto i colpi mortali all'uomo. Lo stesso, immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è spirato poco dopo in ambulanza mentre veniva portato in ospedale. Dinamica al vaglio degli inquirenti Secondo quanto riferisce il quotidiano Repubblica, la donna è statadaidella stazione di Cerignola e condotta in caserma, dove ...

