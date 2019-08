MotoGp – La caduta di Dovizioso e l’obiettivo Ducati | Ciabatti ammette | “bisognerà

Fonte : sportfair

(Di lunedì 26 agosto 2019) Paolocarico e motivato nonostante la sfortuna: le parole del dsdopo ladia Silverstone Domenica amara per laa Silvestone: nel tentativo di una splendida rimonta dalla settima casella i griglia di partenza,è stato protagonista di uno spaventoso volo che lo ha costretto a trasferirsi in ospedale per degli accertamenti. Alessandro La Rocca /LaPresse Nulla di grave, fortunatamente per il forlivese della, che sarà regolarmente in pista Misano. “sta bene. Non ha nulla di rotto, ieri dopo la bruttissima botta ha perso la memoria e non ricordava l’incidente. I medici del circuito lo hanno mandato in ospedale, sottoposto a tac, nulla di preoccupante e quindi in serata è rientrato a Bologna. Chiaramente oggi immagino risentirà il dolore dellamolto brutta”, ha raccontato Paoloa Tutti ...

