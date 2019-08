LIVE Fognini-Opelka | US Open 2019 in DIRETTA | 3-6 4-6 7-6 6 2-5 | c’è il break

Fonte : oasport

(Di lunedì 26 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Ace esterno die tre match-point per l’americano 30-0 Out il rovescio lungolinea di15-0dà grande energia alla sua prima di servizio e dritto out diGame perfetto perche infila il quarto ace consecutivo (n.16 della partita). 3-5 e oraservirà per il match 40-0 Altro ace a uscire di(n.15) 30-0 Ace di seconda per(n.14 per lui) 15-0 Ace centrale di(n.13 per lui) Arriva il secondo warning pere dunque penalty point: 5-2 perche continua a volare in questo quarto set. 30-15 Splendido smash al servizio diche continua ad affondare con decisione da fondo 15-15 Splendida accelerazione di dritto a uscire di0-15 Errore a rete disullo splendido passante di2-4 nel quarto set dunque conche tiene il servizio. ...

zazoomblog : LIVE Fognini-Opelka US Open 2019 in DIRETTA: 2-5 nel primo set americano avanti di un break - #Fognini-Opelka… - zazoomblog : LIVE Fognini-Opelka US Open 2019 in DIRETTA: 3-6 4-6 5-6 l’americano andrà a servire per il match - #Fognini-Opelk… - zazoomnews : LIVE Tennis US Open 2019 in DIRETTA: lunedì 26 agosto risultati in tempo reale. E’ il momento di Fognini. Nishikori… -