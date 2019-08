Il presunto spoiler di Najwa Nimri non riguarda La Casa di Carta 4 | ecco perché

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 26 agosto 2019) Da quando sono apparse sul suo profilo Instagram un paio di foto col suo viso insanguinato, molti seguaci hanno iniziato a pensare che si trattasse di unode Ladi4 e che quelle immagini preannunciassero la morte del suo personaggio nella prossima stagione. Manon è certo solo la spietata ispettrice Alicia Sierra della serie cult di Netflix o l'immortale Zulema di Vis a Vis. L'attrice spagnola è anche una cantautrice di discreto successo, che vanta una certa attività musicale alle spalle: ha fatto parte con Carlos Jean del gruppoJean con cui ha inciso diversi singoli ed album, mentre da solista, a partire dal 2001, ha pubblicato gli album Carefully, Mayday, Walkabout, El ultimo primate, Donde rugen los volcanes e Rat Race. Ebbene, le foto che l'attrice ha condiviso su Instagram e che hanno fatto pensare ad unosulla sorte del suo ...

OptiMagazine : Il presunto spoiler di @Najwa_Nimri non riguarda #LaCasadiCarta4: ecco perché #LaCasadiCarta4 #LaCasadiCarta… - giuliaxxrossi : RT @Fede_ProudOfLou: Buongiorno. Oggi è 19 Agosto e Harold non ci ha uscito altri spoiler sul presunto video musicale. E Tomlinson non ha r… - senzaharold : RT @Fede_ProudOfLou: Buongiorno. Oggi è 19 Agosto e Harold non ci ha uscito altri spoiler sul presunto video musicale. E Tomlinson non ha r… -