Terremoto del Centro Italia | i numeri della vergogna | Nulla è stato fatto

Terremoto del centro Italia : 3 anni fa il disastro di Amatrice. È cambiato poco o nulla : Il 24 agosto 2016, alle ore 03.36 l'Italia tremò con violenza in lungo e in largo, tanto da svegliare milioni di persone. Sull'Appennino centrale il tempo si fermò: Amatrice fu l'epicentro del...

“Sono i giorni del dolore e della rabbia” : intervista a Sergio Pirozzi a tre anni dal Terremoto di Amatrice : “Sono i giorni del dolore e della rabbia. Momenti che non scorderò mai. Una ferita sempre aperta nel mio cuore” così Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice, parla di quei terribili giorni di tre anni fa, del loro ricordo, dei danni seguiti al terremoto, di quanto facciano ancora troppo male. “E’ stato ricostruito solo il 4% – spiega Pirozzi ai microfoni di MeteoWeb – e questo testimonia il fallimento di un ...

Terremoto Amatrice : a tre anni dal sisma l’INGV fa il punto sull’attuale attività sismica dell’area : A tre anni dal Terremoto del 24 agosto 2016, cerchiamo di fare il punto sull’attività sismica in corso nell’area e vediamo come sono proseguite le ricerche in quest’ultimo anno. La grande quantità di dati sismici, geodetici, geologici, raccolti durante la sequenza è stata già oggetto di numerose pubblicazioni e sono tuttora in corso analisi più di dettaglio, con nuovi metodi e collaborazioni con ricercatori di altri istituti e ...

Terremoto Centro Italia - ricostruire in sicurezza si può : al via il progetto per realizzare un modello di prevenzione strutturale a 360° : Nasce la piattaforma per permettere ad amministratori, progettisti e cittadini di ricostruire in sicurezza. Il primo modello europeo di conoscenza del suolo, del sottosuolo e delle acque per pianificare la ricostruzione sicura nei 138 Comuni colpiti dal sisma di tre anni fa. Era il 24 agosto 2016, nel cuore della notte. Una scossa di magnitudo 6.0, 299 vite spezzate, centinaia di migliaia di sfollati. Poi di nuovo nel mese di ottobre, due volte. ...

La Rai ricorda il Terremoto che colpì il Centro Italia nel 2016 : la programmazione del weekend : Questo fine settimana le reti Rai ricorderanno il tragico terremoto del 24 agosto 2016 che colpì Lazio, Marche e Umbria.

Terremoto centro Italia - Coldiretti : calo del 70% nelle vendite : Terremoto centro Italia, Coldiretti: calo del 70% nelle vendite L'associazione: "Si scontano i pesanti ritardi della ricostruzione". In difficoltà 25 mila aziende agricole e stalle nei 131 Comuni terremotati. Crisi nel settore del latte dove si registra un -20%. Continuano le iniziative di ...

Terremoto - Coldiretti : “Senza la ricostruzione -70% delle vendite dei paesi” : Nei paesi svuotati e con il turismo in lenta ripresa si registra ancora un crollo del 70% delle vendite che sta soffocando l’economia locale, a partire dagli agricoltori e gli allevatori che sono rimasti nonostante le difficoltà. E’ quanto afferma la Coldiretti a tre anni dalla prima scossa che il 24 agosto 2016 ha devastato ampie aree del centro Italia. Nelle zone terremotate è ancora lontano – sottolinea la Coldiretti – il ritorno alla ...

Ricostruzione post Terremoto : priorità del prossimo governo? : A tre anni dalla prima scossa del terremoto che ha sconvolto il centro Italia, il cambio di passo promesso dal governo M5S-Lega non si è visto. Non esiste ancora un monitoraggio complessivo della Ricostruzione, che stenta a prendere il via, tra continue polemiche e rimpalli di responsabilità e inefficienze tra livelli istituzionali, strutture commissariali, professioni tecniche. Né tantomeno della raccolta e della gestione ...

Terremoto Calabria : scossa in provincia di Crotone - epicentro a ridosso della costa [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.2, si è verificata in provincia di Crotone alle ore 05:20. L’epicentro è stato localizzato nella costa Ionica Crotonese, mentre l’ipocentro a soli 9.1 Km di profondità. Tra i Comuni vicini, oltre Crotone, vi sono Rocca di Neto, Casabona, Strongoli, Cutro. Non si registrano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto Calabria: scossa in ...

Scossa di Terremoto in Sicilia : epicentro alle pendici dell'Etna [DATI INGV] : Una lieve Scossa di terremoto si è verificata in Sicilia nei pressi dell'Etna oggi alle ore 13.44. Secondo le stime dell'INGV, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma è stato di...

Accadde oggi : nel 1962 il terribile Terremoto bianco colpì Irpinia - ecco la storia dell’evento quasi dimenticato : Era il 21 agosto 1962 quando l’Irpinia veniva colpita da un fortissimo sisma che raggiunse il IX grado nella scala MCS. Il bilancio fu grave: 16 morti e oltre diecimila sfollati. Si tratta di un evento ormai quasi rimosso dalla memoria collettiva degli italiani, forse perché nella stessa zona si verificarono terremoti più devastanti e che causarono un numero decisamente maggiore di morti e di danni alle strutture. Il sisma del 1962 in Irpina ...

Terremoto Centro Italia : AIGAE al fianco delle popolazioni colpite - eventi nei territori ricchi di cultura e storia : “Le Guide Ambientali Escursionistiche dell’AIGAE ancora una volta saranno, come sempre hanno fatto, al fianco delle popolazioni dell’Italia Centrale colpita nel 2016 dal Terremoto. Ed ecco che con l’avvicinarsi degli anniversari si moltiplicano gli eventi nelle Marche ed in Umbria, territori che come tutti quelli dell’Italia dell’Appennino, hanno ricchezza di tradizioni, cultura e storia”: lo ha annunciato oggi, Davide Galli, Presidente ...

Trema la Sicilia - Terremoto questa notte a largo della costa tirrenica : Una scossa di terremoto di magnitudo locale 3.5 è stata registrata alle ore 23:35 di questa notte in Sicilia, l’epicentro è stato localizzato al largo delle isole Eolie. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 291 km di profondità ed epicentro a 10 km di distanza da Malfa e da Leni (Messina). Non si segnalano danni a persone o cose. Un altro terremoto si è ...

Terremoto alle Eolie - scossa di magnitudo 3.5 al largo delle isole. La terra trema in Romagna : Una scossa di magnitudo 3.5 e' stata registrata la notte scorsa, alle 23.35, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al largo delle Eolie, nel Messinese. Altre tre scosse si sono verificate ieri in Romagna, due di pomeriggio, di magnitudo 3.7 e 2.9 e una verso mezzanotte, di 3.6 e profondità 7 km.Continua a leggere