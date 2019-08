Huawei | Gli Usa vogliono continuare a dominare l' hi-tech Segnale pericoloso

Ecco le principali novità e i miglioramenti della nuova EMUI 10 di Huawei : Ecco le principali novità che porterà la EMUI 10 di Huawei basata su Android 10: diamo uno sguardo ai cambiamenti a stile, colori, animazioni, fotocamera, modalità scura e non solo. L'articolo Ecco le principali novità e i miglioramenti della nuova EMUI 10 di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Huawei ha un piano di battaglia pronto per quando il ban di Trump sarà definitivo : "Conquisteremo il mondo" : Il fondatore di Huawei ha mandato una lettera ai propri dipendenti, contenente il piano di battaglia dell'azienda: "nascerà un nuovo esercito, per conquistare il mondo".

Ecco prezzo e immagini degli occhiali smart Huawei x Gentle Monster : In occasione dell'evento di presentazione degli smartphone della serie Huawei P30, il colosso cinese ha mostrato un paio di occhiali smart. Ecco prezzi e feature

Huawei - nuova deroga di 90 giorni dagli Usa. Ma restano le incognite : Una nuova deroga concede al produttore cinese di mantenere i suoi rapporti con le aziende statunitensi fino al prossimo 19 novembre, anche se per Trump resta una compagnia che mette a rischio la sicurezza degli Stati Uniti

È stato esteso il permesso temporaneo con cui Huawei può continuare a fare affari negli Stati Uniti : Gli Stati Uniti hanno esteso di 90 giorni il permesso temporaneo con cui Huawei può continuare a fare affari nel paese nonostante il divieto deciso a fine maggio dall’amministrazione di Donald Trump. L’estensione del permesso temporaneo, annunciata oggi dal segretario

Gli Stati Uniti potrebbero rimandare il blocco di Huawei per altri tre mesi : Passante davanti a un negozio di Huawei a Pechino (foto Vcg/Vcg via Getty Images) Il Dipartimento del commercio americano potrebbe emanare una proroga a favore di Huawei per concedere al colosso cinese altri 90 giorni prima di far scattare la messa al bando delle sue tecnologie. Lo ha reso noto l’agenzia Reuters, secondo cui le istituzioni statunitensi sarebbero disposte a concedere un rinvio del bando così da permettere all’azienda di Shenzhen ...

Caso Huawei - gli Stati Uniti rinviano di altri 90 giorni la messa al bando : A darne notizia la Reuters: il 19 agosto scade la licenza temporanea per l’acquisto da parte del colosso cinese di prodotti americani

Huawei - gli Usa verso una proroga di 90 giorni dello stop al bando : Secondo Reuters il Dipartimento del Commercio americano potrebbe permettere per altri tre mesi alla società cinese di acquistare beni e servizi da aziende americane. Nel weekend colloquio telefonico Trump-Xi

Huawei Mate 9 riceve la EMUI 9.1 con le patch di luglio : rollout in corso anche in Italia : Il numero di build che la identifica è 9.1.0.252(C432E7R1P8) mentre il "peso" supera i 3 GB, giustificati dal gran numero di novità

Huawei potrebbe vendere smartphone negli USA sotto mentite spoglie : Inviare gli smartphone in Messico, eliminare ogni logo e spedirli da lì agli Stati Uniti d'America: questo era il piano di Huawei per aggirare il ban di Trump.

Samsung Galaxy A50 riceve le patch di sicurezza di luglio - Huawei Mate 20 X 5G un watermark per le foto : Samsung Galaxy A50 riceve le patch di sicurezza di luglio 2019, Huawei Mate X 5G invece un aggiornamento con un watermark per le foto

Huawei P Smart 2019 sta ricevendo l'aggiornamento con la EMUI 9.1 e le patch di sicurezza di luglio 2019 : Huawei P Smart 2019 sta ricevendo l'aggiornamento software con la nuova EMUI 9.1 e le patch di sicurezza relative al mese di luglio 2019.

Anche Huawei lancerà il suo Google Maps e si chiamerà Map Kit : ecco i dettagli : Huawei ha annunciato di essere al lavoro su un servizio rivale di Google Maps, che si chiamerà Map Kit. ecco come dovrebbe funzionare e quando sarà disponibile.