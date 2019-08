Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 22 agosto 2019) È tempo di piantare paletti per. No a Giuseppepremier; sì a Luigi Diministro; no a un Contratto di Governo; no ai due vicepremier che alla fine pensano solo al proprio tornaconto. “Senza un Governo forte e con obiettivi evidenti, per no ci sono solo le urne” dice il segretario del Pd in un’intervista al Messaggero in cui rivendica il successo della sua linea - e non quella di Matteo Renzi - dentro l’Assemblea dem. Si parte dai 5 punti che ha indicato nella relazione, approvata (per una volta) all’unanimità dall’assise dem. “M5S accetta questi punti o fa saltare il banco e se ne assume la responsabilità” afferma, che nei toni fa capire da subito quanto preveda dura e complessa la trattativa per la nascita di un nuovo esecutivo. “Da parte nostra non ...

La7tv : #specialimentana #maratonamentana Intervistato da Enrico Mentana Nicola Zingaretti esprime un netto no ad un'ipotes… - AssuntaAccetto1 : RT @Adri19510: DOBBIAMO SCENDERE NELLE PIAZZE, NON SI POSSONO ACCETTARE POLITICI COME FICO E CANTONE.... Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti,… - GirolamoMaggio : RT @HuffPostItalia: Nicola Zingaretti: 'Conte non va bene, nessun veto su Di Maio' -