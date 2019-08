MotoGp – Vinales e Crutchlow allo Stamford Bridge | i piloti incontrano Arrizabalaga

MotoGp – Sfida interna in casa Yamaha? Vinales motivato a Silverstone : “il nostro obiettivo è sempre lo stesso” : Vinales si crede: le parole dello spagnolo della Yamaha alla vigilia del Gp di Silverstone I piloti della MotoGp sono pronti per un nuovo weekend di gara: domenica si correrà il Gp della Gran Bretagna per uno spettacolo unico. La Yamaha arriva in Inghilterra con sensazioni positive, poichè il circuito di Silverstone bene si adatta alla M1. “Silverstone è un percorso che mi piace molto e cercherò di fare del mio meglio dal primo giro. ...

MotoGp - Valentino Rossi resta il migliore tra i piloti Yamaha a 40 anni. Il Dottore precede Vinales : “Valentino Rossi sono dieci anni che non vince e farebbe bene a ritirarsi“. Le considerazioni sono un po’ queste e il soggetto è abbastanza chiaro chi sia. Il “Dottore, in MotoGP, da sempre fa discutere. I suoi modi hanno attirato l’attenzione di tanti tifosi ma nello stesso tempo anche qualche nemico, facente parte di una percentuale di appassionati che tutta questa attenzione l’avrebbe evitata, affezionata ...

MotoGp – Maverick Vinales sincero : “non sono io il rivale di Marc Marquez” : Maverick Vinales in sella ad una Yamaha che non permette di fare grandi previsioni: qualifiche e gara sono spesso in contrasto e lo spagnolo non crede di rientrare nel lotto dei rivali di Marc Marquez Una Yamaha incostante, che non permette di fare previsioni. Sembra vivere nell’incertezza fra buone qualifiche e gare peggiori rispetto alle aspettative, o viceversa, Maverick Vinales che, intervistato da ‘Marca’ ammette in ...

MotoGp - Maverick Viñales : “Tutto dipende dal feeling con la moto. Non sono io il rivale di Marquez” : Una stagione di alti e bassi quella di Maverick Viñales in MotoGP. Il 24enne spagnolo in questo 2019 ha collezionato una vittoria in sella alla Yamaha, imponendosi nel Gran Premio di Olanda davanti a Marc Márquez, ma spesso non è riuscito invece a lasciare il segno, ottenendo piazzamenti deludenti in gara, rispetto a quelli positivi nelle qualifiche. In un’intervista rilasciata a Marca, Viñales ha cercato di spiegare le motivazioni di questa ...

MotoGp – Retroscena Vinales : “potevo superare Valentino Rossi - ma sarebbe stato un disastro. Le gomme…” : Maverick Vinales svela un Retroscena in merito alla gara del Gp d’Austria: il pilota spagnolo avrebbe potuto superare Valentino Rossi, ma avrebbe consumato troppa gomma finendo per farsi beffare da Rins Solo un quinto posto per Maverick Vinales nel Gp d’Austria. Dopo le buone prove libere del weekend, lo spagnolo si aspettava di finire più vicino al podio, ma l’errata scelta delle gomme ha condizionato la sua gara. La ...

MotoGp – Abi e Kristyna - due ombrelline… Monster per Vinales e Valentino Rossi in Austria [GALLERY] : Due ombrelline mozzafiato per Valentino Rossi e Vinales al Red Bull Ring: Kristyna e Abi incantano al fianco dei piloti Yamaha al Gp d’Austria E’ andato in scena oggi il Gp d’Austria: Andrea Dovizioso ha conquistato una splendida vittoria, all’ultima curva, beffando ancora una volta Marc Marquez. Terzo posto per Quartararo, seguito dai due piloti Yamaha ufficiali Valentino Rossi e Maverick Vinales. I due campioni ...

MotoGp - Pagelle GP Austria 2019 : Dovizioso vince “alla Marquez” - Quartararo solido - Rossi fa il massimo - male Vinales e Petrucci : Un Gran Premio, quello di Austria 2019 della MotoGP, che rimarrà nella memoria di tutti davvero a lungo. Il duello tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez ha regalato emozioni a non finire, letteralmente fino all’ultima curva. La gara del Red Bull Ring ha messo in mostra diversi piloti ad un ottimo livello, mentre alcuni hanno marcato visita. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle del Gran Premio di Austria 2019 per capire chi è stato il ...

MotoGp - Viñales soddisfatto dopo le qualifiche : “ho fatto il massimo - sceglierò la gomma all’ultimo istante” : Ottimismo per Viñales in vista del Gran Premio d’Austria, il pilota spagnolo punta a migliorarsi per poter lottare per il podio Maverick Viñales aprirà la seconda fila della griglia di partenza del Gp d’Austria, il pilota della Yamaha scatterà dalla quarta casella dopo la prestazione fornita nelle qualifiche di oggi. AFP/LaPresse Un risultato tutto sommato positivo per lo spagnolo, che ha espresso le proprie sensazioni ai ...

MotoGp – Terminate le FP4 in Austria : Vinales beffa Dovizioso nel finale - Valentino Rossi nelle retrovie [TEMPI] : Il pilota spagnolo della Yamaha domina la quarta e ultima sessione di prove libere del Gp d’Austria, precedendo Dovizioso e Marc Marquez Maverick Viñales si prepara come meglio non potrebbe alle qualifiche del Gp d’Austria, lo spagnolo infatti comanda la quarta e ultima sessione di prove libere, chiudendo di pochissimo davanti ad Andrea Dovizioso. AFP/LaPresse Il pilota della Yamaha ferma il crono sull’1:23.983, tenendo ...

MotoGp - GP Austria 2019 : Marc Marquez punta alla terza pole di fila a Spielberg - Viñales e le Ducati gli avversari più credibili : Al Red Bull Ring di Spielberg vanno in scena quest’oggi alle ore 14.10 le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019, undicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Apparentemente scongiurato il rischio pioggia, le prove ufficiali si svolgeranno in condizioni di asciutto con il solito Marc Marquez che proverà a farla da padrone cercando di aggiudicarsi la settima pole position dell’anno, la terza consecutiva sulla pista ...

MotoGp – Vinales soddisfatto dopo le FP2 in Austria : “vicini a Dovizioso e Marquez - moto migliorata rispetto al 2018” : Maverick Vinales soddisfatto dopo il secondo posto ottenuto nelle FP2 del Gp d’Austria: il pilota Yamaha sottolinea i miglioramenti della propria moto “soddisfatto? Abbastanza, abbiamo fatto un bel lavoro: ancora ci mancano 1-2 decimi per essere vicini a Dovizioso e Marquez“. Con queste parole Maverick Vinales ha commentato l’esito delle FP2 che lo hanno visto chiude al secondo posto dietro Marc Marquez. “Ci ...

MotoGp – L’Austria e i dubbi di Vinales : “noi veloci solo se c’è aderenza. FP1 decisive per capire la situazione” : Maverick Vinales dimostra di avere qualche dubbio in vista del Gp d’Austria: il pilota Yamaha fa il punto della situazione in vista delle FP1 Una prova da dimenticare nel Gp della Repubblica Ceca, qualche sensazione migliore sulla stessa pista durante i test di Brno: è questo il bilancio di Maverick Vinales che si lascia alle spalle un weekend piuttosto deludente approcciando con qualche dubbio alle sfide che lo attendono nella gara ...

MotoGp – Vinales non perde la motivazione - Maverick ammette : “l’Austria è una pista difficile - ma…” : Maverick Vinales carico e motivato in vista dell’Austria nonostante il deludente weekend di Brno: le parole dello spagnolo della Yamaha Il weekend di gara della Repubblica Ceca non è stato soddisfacente per Maverick Vinales. Tornato in pista motivato, dopo i due splendidi podi ottenuti prima della pausa estiva, lo spagnolo della Yamaha non è stato altrettanto competitivo in pista a Brno. Dopo la giornata di test di lunedì Vinales ed ...