Salvini | il grande inciucio tra Renzi e Grillo era programmato da tempo

Governo : Salvini - ‘da tempo lavoravano a grande inciucio’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Evidentemente qualcuno stava lavorando da tempo al grande inciucio. Noi non abbiamo paura”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo Governo: Salvini, ‘da tempo lavoravano a grande inciucio’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Matteo Salvini - il grande timore dentro la Lega : "Vedrete cosa tirerà fuori Conte in Senato" : Sta tenendo la porta aperta, Matteo Salvini, ma il timore dentro la Lega è che Giuseppe Conte gliela sbatterà in faccia nel modo più doloroso, nell'Aula del Senato davanti a tutti i parlamentari. "Conte è ancora il mio presidente del Consiglio, se mi dice che vuole fare cose interessanti, ascolterem

Salvini - l’uomo del grande bluff : La torrida passione fra gli italiani e Matteo Salvini sarà per caso finita? È presto per dirlo, ma tutto lo lascia pensare. A parte la notiziona di ieri (il ministro degli Interni che passa il ferragosto al Viminale, ammesso che il portiere lo riconosca), basta pensare alla vicenda della Open Arms. Per un anno, Salvini ha “chiuso i porti” – istituto sconosciuto al diritto sia marittimo che internazionale – senza che nessuno dicesse ...

Giorgia Meloni - il retroscena : il grande dubbio sulla mossa di Matteo Salvini : Comunque vada, è il ragionamento all'interno di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni potrà soltanto guadagnarci. Mentre la crisi di governo è in atto, la leader di Fdi sa che se si andrà alle urne otterrà un consenso superiore a quello registrato l'anno scorso, altrimenti continuerà nella sua opposizio

Silvio Berlusconi - voce spiazzante da Forza Italia : "Grande lista civica e premier alternativo a Salvini" : Un "premier alternativo a Matteo Salvini". Dentro Forza Italia iniziano a circolare ipotesi suggestive e inimmaginabili fino a poche ore fa. Segno che qualcosa, nel disegno del leader della Lega, sta andando storto. Il Capitano, orte di un amplissimo consenso personale testimoniato dai sondaggi, si

Contro il grande inciucio Matteo Salvini ritira i Ministri : Elezioni subito. Matteo Salvini accelera la crisi e non molla. Il Capitano ha chiesto che la mozione di sfiducia Contro

Crisi di governo - Salvini e il plebiscito. Il grande effetto ottico di cui è stato vittima Di Maio : Siamo alla richiesta del plebiscito, dunque. A Matteo Salvini non bastano i voti che possiede, le poltrone che già occupa, la maggioranza politica nel Paese che già esprime. Ha bisogno di un governo monocolore, di un esecutivo formato da fedelissimi per realizzare la fabbrica del fare. “Uomo del fare” si definì Silvio Berlusconi e oggi Salvini ripete il refrain: “fare”. Un verbo che dice tutto e niente. Fare cosa e per chi? Chi aiutare e chi ...

Il grande gelo tra Conte e Salvini : L'unico fronte aperto ad agosto resterà quello della manovra, con il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Matteo Salvini pronti ad incontrare di nuovo - su tavoli separati - le parti sociali. È destinato a replicarsi a breve quindi il copione di una decina di giorni fa, quando il premier ribadì la centralità di palazzo Chigi, soprattutto sulla legge di bilancio. Gli altri dossier sono destinati ad essere rinviati a settembre. E ...

Lega : De Micheli - ‘grande mobilitazione per passo indietro Salvini’ : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – ‘Fino a quando si può continuare a sopportare l’arroganza di un ministro dell’Interno che passa le proprie giornate a fare il bulletto con chiunque non la pensa come lui, dai giornalisti alle opposizioni? Il Pd, come ha giustamente annunciato dal segretario Zingaretti, ha avviato un grande dibattito pubblico per la costituente delle idee e promuove una raccolta di firme nelle Feste ...

Lega - Bizzotto : “Salvini? Un grande - il ministro più bravo di questi anni”. Scontro con Morassut (Pd) e Bergamo (vicesindaco Roma) : Bagarre rovente a Coffee Break (La7) tra l’europarlamentare della Lega, Mara Bizzotto, il deputato Pd Roberto Morassut e il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo sul mancato sgombero dell’edificio occupato a Roma da Casapound. Bizzotto prima si pronuncia sulla tenuta del governo: “Salvini è stato chiarissimo: andiamo avanti se il governo fa e se vengono rispettati gli accordi del contratto. Altrimenti il rischio è il governo cada. ...

Pellegrini mondiale - Salvini : “Grande Super Fede - orgoglio italiano”. Zaia : “Inchiniamoci” : Il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, celebra con un messaggio su Twitter la vittoria di Federica Pellegrini. L'azzurra di Spinea (Comune veneto alle porte di Venezia) ha conquistato la medaglia d'oro nei 200 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju (in Corea del Sud). Tra le congratulazioni anche quelle del governatore del Veneto, Luca Zaia.Continua a leggere

Matteo Salvini fregato da Conte - Paolo Becchi : "Una grande scorrettezza" - la prova dell'euro-complotto : "Dimostrazione di grande scorrettezza". Paolo Becchi punta il dito contro Giuseppe Conte, protagonista dello sgambetto alla Lega all'Europarlamento. Si parla di nomine Ue e il professore, intervistato da LoSpecialeGiornale.it, va dritto al punto: "Io penso che Matteo Salvini avrebbe la capacità di t

Matteo Salvini : 'La Libia non è un porto sicuro ma grande lavoro guardia costiera libica' : Continuano gli episodi di salvataggio dei migranti in mare e si complicano i rapporti tra le Ong e i Paesi bagnati dalle acque del Mediterraneo. La condizione della nave della ong Sea-Eye Alan Kurdi non è delle migliori. Infatti, il Viminale ha notificato all'imbarcazione il divieto di accesso. La questione Mediterranea rimane ancora irrisolta, dopo che sono stati salvati 56 migranti al largo dell'isola di Lampedusa....Continua a leggere