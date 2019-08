Conte | a Salvini manca il coraggio delle sue scelte | me lo assumo io

Crisi di governo - Conte : “L’esecutivo si arresta qui. Vado da Mattarella a dimettermi”. Lega ritira mozione di sfiducia. E il premier replica : “Se Salvini non ha il coraggio - mi assumo io responsabilità” – LA DIRETTA : “La Crisi in atto compromette l’azione di questo governo, che qui si arresta”. Sono le ore 15 e 44 minuti di martedì 20 agosto 2019 quando Giuseppe Conte decreta la fine del governo gialloverde. Lo farà altre tre volte, con parole diverse e ancora più definitive, durante il suo intervento nell’aula del Senato. La stessa aula che quattordici mesi fa gli ha votato la fiducia per la prima volta. Da quel giorno sono passati ...

Governo : Conte - ‘Salvini manca coraggio - me lo assumo io’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Mi dicono che è stata ritirata la mozione” di sfiducia. Lo ha detto Giuseppe Conte in aula al Senato. “Dobbiamo essere d’accordo su un punto: che non possiamo, se amiamo le istituzioni, affidarci a espedienti, tatticismi, giravolte verbali che io faccio fatica a comprendere”. “Prendo atto che al leader della Lega, Matteo Salvini, manca nel coraggio di assumersi la ...

Crisi di governo - diretta. Conte al Quirinale per le dimissioni : «A Salvini è mancato il coraggio di assumersi le sue responsabilità» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

Salvini subisce Conte - poi attacca : «Inciucio con Pd da mesi». Bufera sul bacio al crocifisso : «Rifarei tutto quello che ho fatto. Continuo a pensare che si debba andare al voto». Matteo Salvini tira dritto, cominciando così il suo intervento nell'Aula del Senato, nel...

Crisi : Conte si dimette e attacca duramente Salvini : Oggi, 20 agosto, nell'aula parlamentare il Premier Giuseppe Conte ha decretato la fine di questo governo. In un lungo intervento ha annunciato le sue dimissioni da Presidente del Consiglio. Quattordici mesi fa, nella stessa aula del Senato si votava per la fiducia e adesso, dopo 445 giorni esatti, il governo della Lega e del Movimento Cinque Stelle ha visto la sua fine. In seguito alla mozione di sfiducia presentata dal partito di Salvini ...

Conte : ho io coraggio che non ha Salvini : 20.26 "Non rinnego nulla di quello che abbiamo fatto e mi prendo le responsabilità delle azioni di governo riguardo i migranti. Sull'immigrazione questo governo ha lavorato con completezza". Così Conte nella sua replica al Senato. E non c'è alcuna questione personale con Salvini e con la Lega. "Sul dl sicurezza sono intervenuto per mediare", ha ricordato. "Non possiamo affidarci a tatticismi e giravolte verbali", ha sottolineato. Prima di ...

"Conte? Un pericoloso ipocrita" : dopo Salvini - Saviano attacca anche il premier : “Un pericoloso ipocrita, così dovrebbe essere definito Conte, che viene osannato oggi quasi fosse un padre della patria”. Roberto Saviano commenta così il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato. dopo aver più volte accusato Matteo Salvini, questa volta si rivolge al premier prossimo alle dimissioni: “Presidente, il #MinistrodellaMalaVita Salvini sedeva al suo fianco e Lei non ha ...

"Ora governo M5S-Pd-LeU. Di Maio se ne vada in Europa" Le pagelle di Crosetto : Renzi 10+ - Salvini 4 - Conte 5 e... : Che cosa accadrà dopo la fine del governo M5S-Lega guidato da Giuseppe Conte? Intervista di Affaritaliani.it a Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia che nel 2018 ha contruibuito a scrivere il programma elettorale del Centrodestra e che... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini ritira la mozione di sfiducia contro Giuseppe Conte. La Lega spariglia - trappola per Di Maio : La Lega ha deciso di ritirare la mozione di sfiducia contro il premier Giuseppe Conte, presentata e mai calendarizzata al Senato. Una formalità, visto che il presidente del Consiglio ha già annunciato che presenterà in serata le dimissioni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella? Probabilm

Crisi di governo - non solo Spinoza : i meme sui social durante il dibattito in Senato. Tra i sassi di Conte e la scalata sui vetri di Salvini : Mentre, nel giorno chiave della Crisi di governo, in Senato continua il dibattito dopo che il premier Giuseppe Conte ha annunciato che rassegnerà le sue dimissioni, sui social si scatenano le reazioni e i meme. E non risparmiano nessuno: dai sassolini che si è tolto Conte parlando delle azioni del ministro dell’Interno Matteo Salvini, alle citazioni colte del capo di governo, passando per le citazioni musicali, tra le ...

Conte al Senato : "Qui finisce il Governo - Salvini vìola contratto per interessi di partito" : Conte annuncia le dimissioni: "Salirò al Quirinale". Salvini tende la mano e la Lega ritira la sfiducia: "Prima Legge di...