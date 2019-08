Salvini | M5s con Renzi? Auguri | lo dicano a Bibbiano

Vertice M5S : "Salvini non è più un interlocutore credibile" : Il Movimento 5 Stelle ha ufficialmente scaricato Matteo Salvini. Oggi i big di M5S si sono riuniti nella villa di Beppe Grillo a Marina di Bibbona, in provincia di Livorno, per fare il punto della situazione sulla crisi di governo e capire come procedere.Al Vertice hanno partecipato il leader di M5S Luigi Di Maio, il Presidente della Camera Roberto Fico e anche Alessandro Di Battista e Davide Casaleggio, così come Paola Taverna e i capigruppo ...

Salvini : "M5S ha scelto Renzi? Auguri" : 9.51 "Non sono a bussare la porta di nessuno.M5S ha scelto Renzi? Auguri,lo spieghino a Bibbiano, a Monte dei Paschi, a Banca Etruria, agli italiani". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Salvini a Radio Anche'io. "Ci sono 40 senatori renziani che vogliono salvare la poltrona. L'unica emergenza nazionale è questa: una manciata di parlamentari che hanno il terrore del voto.Non ho nulla da temere mi dispiacerebbe per gli italiani e ...

Matteo Salvini - guerra a Renzi e Boschi : "Se fanno il governo Pd-M5s andiamo in piazza" : Il conto alla rovescia è partito. Tra poco meno di 48 ore in Parlamento si conoscerà il futuro del governo Conte. Da lì in avanti gli ingranaggi degli accordi veri o presunti si metterà in moto. Ieri Matteo Salvini è tornato a parlare della crisi, ribadendo che «farò di tutto affinché il governo Pd-

Salvini vuole il voto : 'Governo del M5S con gli sconfitti del Pd - una truffa per l'Italia' : Sono proseguite anche nella giornata di domenica 18 agosto le tensioni all'interno della maggioranza, con la sfiducia al premier Conte che sembra ormai scontata. La posizione di Matteo Salvini, l'uomo che ha scatenato la crisi, è quella di pressare per il ritorno al voto, ma il suo timore è quello che ci possa essere un accordo tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle che porti ad un esecutivo istituzionale, estromettendo di fatto la ...

Di Maio : Salvini ha pugnalato alle spalle M5s e il Paese : "La verità è che un governo c'era, era forte e qualcuno l'ha buttato giù per rincorrere i sondaggi. Mentre i ministri MoVimento 5 Stelle erano al lavoro, lui era in spiaggia a pensare come fregare tutti. Questi sono i fatti". Così il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in un post su Facebook. "Non voglio scendere in polemiche. Qui le cose sono molto chiare", afferma il vicepremier, che elenca: "1. chi sapete voi (non ...

Di Maio : “Mentre M5s era al lavoro Salvini era in spiaggia a pensare come fregare tutti” : Il post del ministro e vicepremier Luigi di Maio su Facebook dopo l’incontro dei big del M5s con Beppe Grillo e Davide Casaleggio: “Le cose sono chiare, chi sapete voi ha sfiduciato il governo chiedendo di tornare al voto in pieno agosto, pugnalando alle spalle non solo il MoVimento 5 Stelle ma il Paese”.Continua a leggere

"Se Pd e M5s fanno un accordo - in piazza a chiedere il voto" - annuncia Salvini : "Se fanno un accordo sulla spartizione del potere, io i numeri in Parlamento per fermarli non li ho... Questo va detto. Allora ci ritroveremo pacificamente nelle piazze italiane a chiedere il diritto di voto". Lo ha detto Matteo Salvini nel corso dell'intervento-intervista di questa sera alla Versiliana, a Marina di Pietrasanta. "Vado solo avanti, indietro non si torna. Quando c'è il rischio di rivederci Renzi al governo si va solo avanti e ...

