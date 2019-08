È la Juve la società di Piazza Affari che ha reso di più per gli azionisti

Creazione di valore - Juve al top tra le società italiane : Il campionato di Serie A 2019/2020 inizierà il prossimo 24 agosto, ma c’è già chi è in testa a un’altra classifica, quella della Creazione di valore. Boston Consulting Group con lo studio “Value Creators” – che da 21 edizioni misura la performance in termini di Total Shareholder Return (TSR) delle aziende quotate a maggiore capitalizzazione […] L'articolo Creazione di valore, Juve al top tra le società italiane è stato realizzato da Calcio ...

La Juve è la società italiana che crea più valore per gli investitori : Il campionato di Serie A 2019/2020 inizierà il prossimo 24 agosto, ma c’è già chi è in testa a un’altra classifica, quella della creazione di valore. Boston Consulting Group con lo studio “Value creators” – che da 21 edizioni misura la performance in termini di Total Shareholder Return (TSR) delle aziende quotate a maggiore capitalizzazione […] L'articolo La Juve è la società italiana che crea più valore per gli investitori è stato ...

Mercato Juventus - Sarri suona l’allarme : chieste 6 cessioni alla società : Mercato Juventus – La Juventus sabato ha giocato la sua ultima partita di International Champions Cup, perdendo contro l’Atletico Madrid, sotto i colpi di Joao Felix. Ma a far discutere in Italia non è la sconfitta, bensì le parole di Maurizio Sarri nel post-partita. “Dobbiamo fare sei tagli per la lista Champions, questo non l’ho letto mai da nessuna parte. […] More

De Luna : “La decisione della Juve è la versione societaria del tifo demenziale della sua curva” : Repubblica Torino intervista lo storico Giovanni De Luna. Nato a Battipaglia, vive a Torino dal 1961. Tifa Juventus. Eppure, per la decisione della Juventus di vietare l’acquisto dei biglietti per il match contro il Napoli allo Stadium ai nati in Campania, il 31 agosto non potrebbe andare allo stadio. Lo storico definisce la scelta del club “grottesca e paradossale”. La Juve, spiega, penalizza proprio i suoi tifosi. “Si ...

Niente biglietti ai campani per Juve-Napoli - scoppia la polemica tra società e questura : Botta e risposta. La polizia prende le distanze, i bianconeri pubblicano lo scambio email. Gad Lerner: «E’ un precedente di razzismo applicato»

“Sky Sport”| Juventus-City : colpo di scena - scambio tra le due società! : CALCIOMERCATO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi di “Sky Sport”, Juventus e Manchester City starebbero lavorando per il potenziale scambio con Cancelo in Inghilterra e Danilo in bianconero. Non solo, il club inglese potrebbe mettere sul piatto della bilancia anche una contropartita economica per convincere i bianconeri a dire sì al passaggio del terzino portoghese […] More

Calciomercato Juventus - Dybala : Sarri vuole tenerlo - ma la società valuta la cessione : Conto alla rovescia per il tormentone Paulo Dybala per il Calciomercato della Juventus. Secondo Sportmediaset, venerdì 2 agosto ci sarà il tanto atteso ritorno alla Continassa dell’attaccante argentino. Quel giorno il giocatore incontrerà sia il tecnico Maurizio Sarri, sia i vertici della società per capire come si svilupperà la sua carriera. Il numero 10 vorrebbe rimanere a Torino, ma se non dovesse trovare terreno fertile per la permanenza ...

Juve - Sarri : 'Penso che la società da qui alla fine del mercato farà qualcosa in entrata' : In queste settimane sicuramente la Juventus agirà sul mercato sia in entrata che in uscita. Infatti, in alcuni reparti i bianconeri hanno alcuni esuberi e dunque è lecito attendersi delle partenze, ma è possibile che ci sia anche qualche entrata. Ieri dopo la partita contro il Tottenham Maurizio Sarri ha fatto il punto sul mercato della Juve: "Penso che la società da qui alla fine del mercato farà qualcosa in entrata". Dunque il tecnico dei ...

Agente Mota Carvalho : 'Napoli società importante ma la Juve è il massimo' : La Juventus ha iniziato ufficialmente la preparazione estiva alla Continassa, successivamente farà una tourneè estiva in Asia durante la quale disputerà alcuni match dell'International Champions Cup. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di giocatori funzionali al progetto di Sarri. Gli acquisti bianconeri testimoniano la volontà della Juventus di affidarsi a giovani di qualità, alcuni da lasciare in prestito, ...

Juventus - si lavora anche per far crescere la società dal punto di vista finanziario : Nelle ultime settimane si è parlato molto del bilancio della Juventus e si sono analizzati i ricavi e i debiti. La situazione finanziaria del club bianconero non sarebbe preoccupante visto che la società si sta muovendo da tempo per tenere i conti in ordine. La Juve ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2019 e Paratici è riuscito a fare delle ottime plusvalenze che nel calcio moderno sono davvero fondamentali. Inoltre, i ricavi della Juve avrebbero ...

Sarri : 'La Juve è stata la società che mi ha cercato con più convinzione' : La Juventus a fine stagione ha esonerato Massimiliano Allegri per sostituirlo con Maurizio Sarri che, poche ore fa, ha raccontato le sue emozioni per la nuova avventura ai microfoni del sito ufficiale della società, all'interno dell'Allianz Stadium. Il tecnico, approdato nel pianeta Juve si è reso immediatamente conto di trovarsi in un grandissimo club la cui storia è più che centenaria. Trasferirsi in Premier League è stata una scelta oculata, ...

VIDEO – Sarri : “Juventus una grande società fatta di persone coerenti! Vogliamo vincere il più possibile divertendo…” : Prima intervista di Sarri al sito ufficiale bianconero La prima intervista di Maurizio Sarri da neo allenatore della Juventus ai microfoni ufficiali del club bianconero. Ecco quanto ha dichiarato: “Consapevole di esser arrivato in un club importantissimo, ho avuto la fortuna di allenare il Chelsea lo scorso anno che è un altro club importante. Alla Juve c’è una storia lunga e centenaria. Le sensazioni le danno le persone ...

Juve - Sarri : “Tuta? Ne parlerò con la società - alla mia età l’impotante è che non mi mandino nudo” : “La tuta? Non lo so, non abbiamo parlato di questo aspetto, chiaramente quando andrò a rappresentare la squadra indosserò la divisa sociale ma preferirei non indossarla sul campo. Vedremo, sarà oggetto di discussione”. Così il nuovo allenatore della Juventus, Maurizio Sarri che si è presentato alla stampa in giacca e cravatta. “L’importante data l’età è che non mi mandino nudo”, ha scherzato Sarri ...

Juventus - Sarri si presenta in giacca e cravatta : “In campo? Preferirei la tuta ma devo ancora parlarne con la società” : Vestito in quel modo sembrava quasi a disagio. giacca e cravatta, quelle della società con una J grande sul petto. Si è presentato così Maurizio Sarri nel primo giorno da allenatore della Juventus. Una versione inedita: mai nella sua carriera l’ex mister di Empoli, Napoli e Chelsea aveva abbandonato la fidata tuta da ginnastica. Motivo per cui la prima domanda della conferenza stampa organizzata allo Stadium è immediata: cosa indosserrà ...