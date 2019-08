Silvia Provvedi palleggia e lancia challenge Giulia | La mia calciatrice

Silvia e Giulia Provvedi ... vacanze in barca a Formentera : Giulia e Silvia Provvedi in barca con gli amici a Formentera. Le gemelle si scatenano in balli sfrenati, tra risate e movenze hot. E’ soprattutto la bionda del duo Le Donatella, tornata da poco single, a dare il meglio di sé con passi di danza provocanti, lanciandosi in un siparietto piccante per la gioia dei follower. Bikini striminziti, sole, mare e tanto divertimento.

Silvia Provvedi : Perdono Fabrizio per quello che mi ha fatto ma… : Silvia Provvedi torna a parlare affermando che è pronta a perdonare ciò che le ha fatto Fabrizio Corona solo a patto che lui sia davvero cambiato. Silvia Provvedi perdona Fabrizio Corona. La cantante rivela al settimanale Oggi di aver definitivamente chiuso quel capitolo e voltato pagina. Nonostante sia stata l’unica persona rimasta vicino all’ex agente dei paparazzi ha ricevuto un trattamento che non meritava. Eppure, ...

Silvia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati : le ragioni della rottura : Più del Grande fratello, potè la Costa smeralda: Giulia Provvedi, sorella gemella di Silvia nonché altra metà del duo Le Donatella (entrambe presenti come giudici nella prima edizione di All together now appena conclusa con la vittoria di Gregorio Rega), si è lasciata con Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta fresca di qualificazione in Champions League, tra sabato 15 e domenica 16 giugno. I due avevano una relazione da circa un anno ...