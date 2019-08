Migranti | Open Arms | ' Non abbiamo rifiutato offerta ma impossibile altri sette giorni in

Open Arms - la Spagna offre un porto : la Francia accoglie 40 Migranti. Ong : impossibile andare ad Algeciras : La Spagna offre il porto di Algeciras, in Andalusia, per lo sbarco dei migranti sulla nave Open Arms. Lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez. «Ho indicato che il porto di Algeciras...

Open Arms - cinque Migranti si gettano in mare : recuperati e messi in salvo | Video : A bordo ci sono stati atti di concitazione, tra disperazione e rabbia, di alcuni naufraghi, con i volontari della ong che a fatica hanno riportato la calma

Open Arms - la Spagna offre un porto sicuro. Ma ci vorrebbero 7 giorni. Cinque Migranti si gettano in mare - salvi : Sanchez: inconcepibile la risposta di salvini. La Procura valuta la relazione degli ispettori saliti sulla nave. Nel Mediterraneo anche la Viking con 356 migranti

Migranti : scene di disperazione sulla Open Arms - donne piangono e gridano : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - scene di disperazione sulla nave Open Arms, dopo il tentativo di raggiungere la terraferma a nuoto di alcuni Migranti. La donne gridano e si disperano, uomini che hanno crisi di panico. La on Open Arms ha pubblicato un video in cui si vedono donne e uomini che piangono

