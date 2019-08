MotoGP | Cal Crutchlow | “Lorenzo vuole vincere ma magari pensa di non farcela con la Honda”

MotoGP – Dovi ricorda Semprini - Marquez si consola con la classifica piloti e Quartararo sorride : le parole a caldo dei protagonisti del Gp d’Austria : Dovizioso soddisfatto per la vittoria al Red Bull Ring, Marquez guarda alla classifica piloti: le prime parole dei protagonisti del Gp d’Austria Splendida vittoria di Andrea Dovizioso al Red Bull Ring: il forlivese della Ducati ha confermato il dominio della ‘Rossa’ delle moto al Gp d’Austria, andandosi a prendere uno splendido trionfo all’ultima curva, come accaduto due anni fa, beffando Marc Marquez, secondo ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Austria : “Volere fare 1 : 22.9 ma mi sono calmato - conta la gara” : Pole position per Marc Marquez che domani scatterà davanti a tutti in occasione del GP di Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Dominio totale per lo spagnolo che ha rifilato quattro decimi di distacco a Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso, il centauro della Honda è naturalmente il grande favorito per il successo ma non dovrà sottovalutare la concorrenza. Il Campione del Mondo ha analizzato la sua gara ai microfoni di Sky: “Questa pista ...

Cal Crutchlow MotoGP - GP Austria 2019 : “Nelle ultime gare il feeling con la Honda è migliorato” : Giorno di conferenza stampa a Spielberg (Austria), sede dell’undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato, teatro anche del weekend iridato in F1, ci si aspetta un confronto molto serrato tra lo spagnolo Marc Marquez, autentico dominatore dell’annata, con le sue sei vittorie e tre secondi posti, e la Ducati, sempre vittoriosa sul circuito della Stiria. Una pista particolare, fatta di grandi accelerazioni e frenate ...

MotoGP - GP Austria 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Il GP della Repubblica Ceca 2019 ha appena chiuso i battenti ma il Motomondiale, al rientro dopo la pausa estiva, non accenna a fermarsi e si invola verso il GP d’Austria, undicesimo appuntamento stagionale che vedrà i migliori piloti delle due ruote battagliarsi sul Red Bull Ring di Spielberg. Marc Marquez non accenna a fermare il proprio dominio ma il circuito Austriaco è terra di conquista per Ducati che, da quando si è tornati a ...

MotoGP – Crutchlow duro contro Nakagami - interviene Puig : “Cal personaggio curioso - ma…” : Alberto Puig dice la sua sulle recenti affermazioni di Cal Crutchlow contro il compagno di squadra Nakagami Negli ultimi giorni hanno fatto discutere le affermazioni di Cal Crutchlow, che ci è andato giù duro nei confronti del suo compagno di squadra, Nakagami, affermando di non ritenere che il giapponese meriti di guidare la sua stessa moto. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Sulla questione è intervenuto Alberto Puig, team manager del ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : il calendario e gli orari del fine settimana. La guida tv su Sky e TV8 : Dopo la lunga pausa estiva torna in scena il Motomondiale. Dopo l’arrivederci del Gran Premio di Germania, si correrà il Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 in quel di Brno, tappa classica del calendario. Le tre classi si rimboccheranno le maniche sulla pista Ceca per capire chi si sarà tolto di dosso nella maniera migliore la ruggine delle tre settimane di stop. Il weekend del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 del Motomondiale ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Brno : Ad un mese dal Sachsenring il circus del Motomondiale si appresta a tornare in pista per iniziare il lungo cammino che accompagnerà team e piloti in questa seconda parte di stagione 2019; la prima tappa è quella di Brno per il GP della Repubblica Ceca, storico appuntamento giunto ormai alla sessantasettesima edizione e Marc Marquez tenterà di riprendere il tutto da dove lo aveva lasciato, ovvero da dominatore della categoria. In cerca di ...

MotoGP – Brutto infortunio per Cal Crutchlow : il pilota si fa male a ginocchio e tibia cadendo… dalla bici! : Cal Crutchlow in dubbio per il Gp di Germania: il pilota britannico si fa male a ginocchio e tibia cadendo dalla bici I piloti alle cadute sono abituati e, nella maggir parte dei casi, per quanto esse si rivelino dolorose, li si rivede subito in piedi. Le cadute dalla bici però possono essere ben più dannose! L’infortunio riportato da Cal Crutchlow sa di beffa. Il pilota britannico è in dubbio per il Gp di Germania a causa di un infortunio ...

MotoGP - GP Germania 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana al Sachsenring : Messo in archivio lo splendido fine settimana del Gran Premio di Olanda 2019 del Motomondiale, sulla Università della moto di Assen, bisogna subito fare armi e bagagli e spostarsi in Sassonia, più precisamente sul circuito del Sachsenring, per il Gran Premio di Germania. Si prosegue senza soluzioni di continuità per il decimo appuntamento del campionato. Ma, per i piloti ed i team, arrivano buone notizie perchè, dopo la gara in terra germanica ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : Ducati trafitta dal caldo. GP19 in crisi di gomme - Mondiale sempre più un’utopia : Nella Cattedrale del Motociclismo i “Sepolcri” di questo Mondiale 2019 di MotoGP? Difficile da dire ma, pur essendo soltanto all’ottavo round, Assen ci ha detto chiaramente che Marc Marquez è preciso e puntuale come un orologio svizzero. Nel giorno giorno del trionfo del Top Gun Maverick Vinales, che ha ritrovato la retta via senza il supporto di “Goose” (citando un qualcosa di cinematografico), il leader del ...

MotoGP – Marquez calcolatore ad Assen - Marc sincero : “ecco cosa ho pensato dopo che sono quasi caduto” : Marc Marquez si accontenta del secondo posto ad Assen: la sincerità dello spagnolo della Honda dopo il Gp d’Olanda Un secondo posto soddisfacente, oggi ad Assen, per Marc Marquez: dopo la prima partenza non dalla prima fila della stagione per lo spagnolo della Honda, il campione del mondo in carica non è riuscito a duellare con Vinales fino alla fine al Gp d’Olanda, dovendosi accontentare del secondo gradino del podio, alle ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Olanda 2019 : “Il caldo ci ha messo in difficoltà. In FP3 mi sentivo a mio agio” : Danilo Petrucci non è riuscito a fare la differenza nelle qualifiche del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è dovuto accontentare di una deludente settima posizione e al termine della sessione ha argomentato il risultato: “Ho cercato di spingere al massimo in qualifica, prendendo anche dei bei rischi, ma le alte temperature ci hanno messo un po’ in difficoltà, diminuendo sia il grip che la ...

MotoGP – Danilo Petrucci incrocia le dita : “spero di finire a podio. Ad Assen farà caldo - ma non vorrei un’altra Barcellona” : Danilo Petrucci incrocia le dita per la gara di Assen: il pilota Ducati spera di finire ancora sul podio e si augura che, nonostante il caldo, non ci siano cadute in stile Barcellona Archiviato il Gp di Barcellona con le relative polemiche che si è portato dietro, la MotoGp si sposta in Olanda per la gara del weekend che si svolgerà sul circuito di Assen. Dopo il buon terzo posto ottenuto in Catalogna, Danilo Petrucci si approccia alla ...

MotoGP – Il caldo di Assen e gli avversari - Dovizioso pronto per il Gp d’Olanda : “ecco che gara mi aspetto” : Dovizioso pronto per la gara di Assen: le sensazioni del forlivese della Ducati alla vigilia del Gp d’Olanda Ad Assen è tutto pronto per un nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp. Marquez vorrà confermare il suo splendido stato di forma, ma dovrà fare con dei rivali affamati di vittoria, tra cui i piloti Yamaha e Dovizioso, che al Montmelò sono rimasti coinvolti nella maxi caduta causata da Jorge Lorenzo. Sempre con i piedi ...