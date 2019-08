Pjanic | “Totti e De Rossi? Ma come si fa a trattarli così? Nainggolan troppo aperto

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Miralemha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair. Il calciatore ha parlato di Totti, Dee Allegri Di seguito alcuni passaggi dell’intervista: “Non mi capacito diTotti e Desiano stati trattati dalla Roma. Li ho sentiti e ne abbiamo parlato: sono dispiaciuti e loro stessi faticano a darsi una spiegazione. Totti ha voluto tirarsi fuori da una situazione che non gli stava bene, ma so che ci sta male. Quello che hanno fatto a De, poi, è davvero un mistero. Quando vedi partire i più bravi, anno dopo anno, ti fai delle domande. E alla fine ti stufi. Permi spiace, so che ragazzo e che calciatore è. Ma ogni tanto commette degli sbagli, èdiretto e, dovrebbe essere più intelligente e più discreto.” Il centrocampista ha poi riservato qualche pensiero anche per il suo ex tecnico, ...

