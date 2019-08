Salvini che brandisce il rosario non è un leader | sembra solo l’Esorciccio

Vignetta in tedesco con Salvini appeso a testa in giù. Leader Lega commenta : “Che pena” : Un vignettista slovacco ha pubblicato una Vignetta in cui si vede il Leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, appeso a testa in giù: un chiaro richiamo a piazzale Loreto e a Benito Mussolini. Lo stesso ministro dell'Interno ha condiviso l'immagine: “Simpatico questo vignettista di molti giornali tedeschi che mi mette a testa in giù... Che pena”.Continua a leggere

Crisi di governo - perché Salvini ha «resuscitato» Berlusconi : Salvini aveva escluso accordi pre-elettorali ma poi è tornato sui suoi passi: ha bisogno di Forza Italia per la battaglia in Parlamento di queste ore e un’alleanza per conquistare i collegi uninominali che assicurino la maggioranza assoluta

Di Maio : tutte le cose che dice Salvini ormai sono scuse di chi ha tradito la parola data agli italiani : Luigi Di Maio questa mattina si è incontrato con il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Francesco D'Uva per inviare insieme al Presidente della Camera Roberto Fico la richiesta di calendarizzazione urgente dell'ultimo voto sul taglio dei parlamentari. Di Maio, pubblicando su Facebook la foto con D'Uva, ha scritto:"Martedì 13 agosto, Camera dei Deputati. Novità in vista. sono qui con Francesco D'Uva, il nostro ...

Uomini e Donne oggi - Nilufar contro Salvini : “Che schifo - il paese dei balocchi” : Uomini e Donne oggi: Nilufar Addati si scaglia contro Matteo Salvini Nilufar Addati ha pubblicamente attaccato il Vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini. L’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, nonché protagonista della prima edizione di Temptation Island Vip, si è scagliata contro l’esponente della Lega Nord attraverso delle storie su Instagram. All’italo-persiana, che […] L'articolo Uomini e ...

Matteo Salvini - il delirio dentro il Pd : "Sapete perché vuole votare il 27 ottobre?". L'ombra di Mussolini : Nel Pd in pieno delirio da crisi di governo rispolverano il vecchio cavallo di battaglia: Matteo Salvini come Benito Mussolini. Un retroscena del Corriere della Sera riporta come tra i dem ci sia la convinzione che dietro l'accelerazione della Lega, che vorrebbe sfiduciare Giuseppe Conte già il 14 f

Casini : “Non si può consentire che a scegliere modi e tempi della crisi sia Salvini” : Roma. Se gli si chiede un pronostico secco, lui un po’ riluttante se la cava così: “Complicata, ma non impossibile”. Lo dice Pier Ferdinando Casini, al termine di una giornata trascorsa a Palazzo Madama a cercare di capire la piega degli eventi. “E’ ancora tutto confuso”, dice l’ex presidente della

Lorenzo Fragola senza freni contro Salvini (che risponde) : scoppia il caos : Matteo Salvini, è polemica con Lorenzo Fragola: il cantante si schiera Lorenzo Fragola si è apertamente schierato contro la politica di Matteo Salvini dopo che il leader della Lega ha deciso di mettere fine alla sua esperienza di governo con il Movimento 5Stelle per capitalizzare i numeri che i sondaggi gli accreditano ormai da un […] L'articolo Lorenzo Fragola senza freni contro Salvini (che risponde): scoppia il caos proviene da Gossip e ...

Lega : Miccichè - 'con Salvini molto diversi ma al governo insieme per fare bene' (2) : (AdnKronos) - Ai tempi di Tremonti e Bossi, ricorda il leader azzurro, "facevo la voce grossa" e i risultati sono arrivati. "Se in Sicilia abbiamo l'autostrada Palermo- Catania o l'acqua nelle case dei palermitani tutti giorni, cose che oggi la gente dà per scontate - puntualizza Miccichè -, è grazi

Lega : Miccichè - 'con Salvini molto diversi ma al governo insieme per fare bene' : Palermo, 12 ago. (AdnKronos) - "L'atteggiamento strafottente di Salvini nei confronti del Sud non mi piace. Inutile nasconderlo. Allo stesso modo non mi piace il fatto che offenda Richard Gere sui tema dei migranti e il suo comportamento nei confronti di chi è a mare, sta male e non viene soccorso.

Lega : Miccichè - ‘con Salvini molto diversi ma al governo insieme per fare bene’ (2) : (AdnKronos) – Ai tempi di Tremonti e Bossi, ricorda il leader azzurro, “facevo la voce grossa” e i risultati sono arrivati. “Se in Sicilia abbiamo l’autostrada Palermo- Catania o l’acqua nelle case dei palermitani tutti giorni, cose che oggi la gente dà per scontate – puntualizza Miccichè -, è grazie alla mia opposizione alle idee di Bossi e Tremonti che, comunque, quando spiegavo loro che il Nord ...

Il «blitz» di Casellati ricompatta il centrodestra Perché Salvini vuole sfiduciare Conte prima di Ferragosto : La presidente del Senato è stata accusata dal Pd, dai 5 Stelle e dalla sinistra del gruppo Misto di aver calpestato il regolamento. Salvini spera di accelerare la soluzione della crisi e di votare la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte il 14 agosto

Luigi Di Maio prende in giro l'Italia : "M5s non si siederà mai con Renzi. Ecco perché Salvini vuole la crisi" : Volta la faccia al Pd, Luigi Di Maio, ma fine di ignorare la volontà della stragrande maggioranza dei suoi parlamentari: quello di un patto tra M5s e dem per non far terminare la legislatura ora e mandare tutti a casa. Il vicepremier e leader grillino, in diretta via Facebook, assicura che "l'M5s no

Lorenzo Fragola contro Salvini "Mer*a"/ E lui risponde : "Canta che ti passa" : Lorenzo Fragola contro Salvini: insulti su Twitter. "Mer*a", al leader della Lega. E il vicepremier risponde: "Ascolto altra musica. Canta che ti passa".

Lorenzo Fragola attacca Salvini su Twitter. Il leghista : "Canta che ti passa" : È scontro social tra Lorenzo Fragola, ex vincitore di X Factor, e Matteo Salvini. Dopo la recente visita del leader della Lega in Sicilia, il cantante catanese non ha usato mezzi termini e su Twitter ha scritto “Salvini m***a”.Salvini merda— Lorenzo Fragola (@Fragolaofficial) 12 agosto 2019Replicando al tweet apparso sul profilo dell’artista classe 1995, Salvini ha detto: “Non piaccio al signor Fragola? ...