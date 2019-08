Yacht in fiamme a Porto Cervo | salvati 8 diportisti

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) La Guardia Costiera di Olbia ha tratto in salvo ieri 8 persone che si trovavano a circa mezzo miglio a est dell’isola delle Rocche, davanti a, su unodi 19 metri che è andato in. La richiesta di soccorso è stata lanciata dagli stessi passeggeri dell’imbarcazione da diproveniente da Camogli (Genova). Sul posto sono intervenute la motovedetta CP 894 e il battello pneumatico GC B 77 di stanza a, coordinate dal direttore marittimo il capitano di vascello Maurizio Trogu. L’incendio ha causato l’affondamento dell’imbarcazione che si è adagiata su un fondale di circa 50 metri. Sul posto opera tuttora la nave “Koral” del Ministero dell’Ambiente, di stanza a Golfo Aranci, provvisto di dotazioni antinquinamento. L'articoloinMeteo ...

