La storia di Cyberpunk 2077 toccherà temi politici e etici | le novità da CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 : nuovi dettagli sull'aggressività - le stazioni radio - i garage per i mezzi e la ramificazione della storia : Solo pochi giorni fa un utente Reddit ha chiesto a CD Projekt Red come potrà essere usata la violenza nei confronti degli NPC (personaggi non giocanti) all'interno di Night City di Cyberpunk 2077. CDPR ha risposto dicendo che vedremo quello che abbiamo già visto in giochi come Skyrim. Potremo attaccare praticamente chiunque, eccetto i personaggi chiave legati alla trama e NPC bambini.In seguito, CDPR ha inviato a Fraser Brown di PCGamer ...

Cyberpunk 2077 : sia i bambini che gli NPC correlati alla storia non saranno attaccabili : Se pensavate di aggredire qualsiasi personaggio all'interno di Cyberpunk 2077 vi sbagliate di grosso.Come riporta Segment Next, CD Projekt RED ha svelato che sia i bambini che gli NPC legati alla storia non saranno attaccabili. Quest'informazione è stata inviata ad un fan che ha chiesto appunto se fosse possibile uccidere gente a caso nel gioco.Oltre a questo lo sviluppatore ha confermato che i giocatori saranno in grado di scatenare la propria ...

Cyberpunk 2077 non punta solo sulla storia - tante attività collaterali pronte a prendere vita : Tra i dominatori assoluti dell'E3 2019 non si può non citare per forza di cose Cyberpunk 2077. Il titolo sviluppato da CD Projekt RED era chiaramente uno degli osservati speciali durante le fiera californiana, e non ha mancato di presentarsi all'appuntamento con i videogiocatori e con la stampa specializzata indossando l'abito delle grandi occasioni. E tra prove muscolari sul palco del Convention Center (con presenza nientemeno che di Keanu ...