ATP Cincinnati – Cecchinato ko al primo turno | De Minaur fa fuori l’azzurro al terzo set

ATP Cincinnati – Andy Murray ai nastri di partenza - lo scozzese accetta la wild card degli organizzatori : A sette mesi dall’operazione all’anca, il tennista scozzese torna a disputare un torneo in singolare, accettando la wild card a Cincinnati Sette mesi dopo l’operazione all’anca, Andy Murray torna a giocare in singolare, partecipando al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 10 al 18 agosto. Il tennista scozzese ha accettato la wild card offertagli dagli organizzatori del prestigioso torneo sul cemento, ...