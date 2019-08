U&D | Manuel Galiano volta pagina dopo la Cavaglià | pizzicato con una ragazza mora

U&D - Giulia si dichiara certa del tradimento di Manuel : 'Una donna lo sente' : Venerdì 26 sul sito di Witty Tv sono state caricate le quattro interviste singole fatte ad Angela, Alessio, Giulia e Manuel per spiegare come mai siano finite le rispettive storie d'amore nate a Uomini e Donne. Raffaella Mennoia, redattrice del programma, aveva spiegato, tramite il suo profilo Instagram, che la decisione era nata a seguito delle tante voci che si sono susseguite sulle due relazioni d'amore finite. Il confronto tra la redattrice ...

U&D - Giulia Cavaglià replica a Manuel Galiano : 'Ho la certezza che mi ha fatto le corna' : Continua la diatriba tra Giulia Cavaglià e l'ex fidanzato Manuel Galiano, entrambi protagonisti di due interviste rilasciate a Witty tv, atte a spiegare i motivi della loro rottura a due mesi dalla scelta a Uomini e donne. Le versioni contrastanti dei protagonisti, ha dato il via ad duro botta e risposta tra i due, con la Cavaglià che, nelle ultime ore, ha sbugiardato l'ex compagno, ribadendo nuovamente il fatto di essere sicura di essere stata ...

U&D : Giulia Cavaglià su Witty : 'Sono convinta che Manuel mi abbia tradita' : Da oggi è disponibile online sul portale Witty Tv l'intervista esclusiva di Raffaella Mennoia a Giulia Cavaglià, ex tronista dell'ultima edizione del dating show Uomini e Donne. L'iter dell'intervista è pressoché identico all'intervista di Manuel Galiano. L'ex tronista ha esordito raccontando la sua versione dei fatti riguardo la sua fallimentare relazione con Manuel. Stando a quanto dichiarato, Giulia pare smentire la precedente dichiarazione ...

U&D - Manuel Galiano contro Giulia : 'Lei aveva un altro - mi spiace per la persona che è' : È un Manuel Galiano molto duro quello che si è raccontato su Witty Tv a circa due mesi dalla scelta a Uomini e Donne: il ragazzo, intervistato da Raffaella Mennoia sulla precoce rottura con Giulia Cavaglià, ha svelato particolari inediti e molto interessanti su questa storia. Oltre a smentire di aver tradito la ex a Ibiza, il savonese ha riportato il racconto che gli ha fatto una sua amica di Torino: pare che la tronista frequentasse un altro ...

