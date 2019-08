La storia di Mirko Pieri | rivenduto dal Perugia di Gaucci a 380 volte il suo valore

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2019) Oggi non si fa che parlare di plusvalenze. Il mercato della Juve e dell’Inter verte quasi tutto attorno ad esse, tanto per dirne una. Ma “la plusvalenza più plusvalenza delladel calcio”, scrive il Corriere dello Sport, è quella che riguardò un calciatore quasi sconosciuto:, detto “Osso”. Era terzino-mediano deldiall’inizio del Duemila. “Uno qualunque, cinque bocciature alle spalle, non lo voleva nessuno, dicevano corresse male e calciasse peggio, tanto che a vent’anni pensava di tornare a coltivare i 12 ettari di terra a Casotto dei Pescatori, casa sua. Suo padre lo reclamava”. All’epocalo comprò per 50 milioni di lire (non pochi) dal Grosseto. Dopo un anno in serie A la sua valutazione esplose eriuscì a venderlo all’Udinese per 18 miliardi e 950 milioni. “valeva 380di più di quanto era stato pagato. La sua valutazione ...

