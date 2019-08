Una vita | spoiler | Blanca e Diego alle prese con la malattia del piccolo Moises

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Le anticipazioni della soap opera spagnola 'Una' rivelano che, nelle puntate in onda probabilmente nel mese di settembre, si vivranno momenti di tensione per via del piano organizzato da Samuel (Juan Gareda). Il giovane Alday si libererà dellanza di Ursula e farà rinchiudere la dark lady in un manicomio per poi sfogare la propria rabbia nei confronti del. Il fratello diparlerà con il medico Guillen, che verrà costretto a somministrare dei medicinali al bambino con l'intento di farlo ammalare. Il figlio disi troverà a lottare tra lae la morte. Quest'ultimo comincerà a peggiorare rapidamente, dopo che(Elena Gonzalez) esi renderanno conto che Samuel ha organizzato l'assalto alla carrozza. I due innamorati si serviranno dell'aiuto del detective Riera (Pablo Menasanch) per risolvere la questione una volta per tutte. Guillen ...

