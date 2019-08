Fonte : agi

(Di venerdì 9 agosto 2019) Tensione sulla data del voto dial Senato. Lainsiste surapidi, per tornare quanto prima al voto, e indica la data di martedì prossimo, 13 agosto, come primo giorno utile per parlamentarizzare la crisi e renderla ufficiale con un voto in Aula. Ma la decisione spetta alla Conferenza dei capigruppo del Senato, convocata dalla presidente Elisabetta Casellati per lunedì pomeriggio alle 16. Sarà la capigruppo a stabiliree modi del dibattito sulla mozione dipresentata dalla. E la decisione, viene sottolineato, dovrà necessariamente tener conto deitecnici necessari a consentire a tutti i senatori, già in ferie da una settimana, di far rientro a Roma. Come noto laha già presentato al Senato la mozione dinei confronti del presidente del Consiglio, Giuseppe. Un modo, viene spiegato, per ...

fisco24_info : La Lega vorrebbe votare subito la sfiducia a Conte, è battaglia sui tempi: Tensione sulla data del voto di sfiducia… - paosanna : RT @Agenzia_Italia: La Lega vorrebbe votare subito la sfiducia a Conte, è battaglia sui tempi #crisidigoverno #pienipoteri - Agenzia_Italia : La Lega vorrebbe votare subito la sfiducia a Conte, è battaglia sui tempi #crisidigoverno #pienipoteri -