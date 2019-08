Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Da qualche settimanaè entrato nelle case degli italiani. Bello, intelligente, simpatico, ha conquistato pubblico e Gerry Scotti che non fa mistero di apprezzarne le qualità.però guarda già al futuro. Lo ha raccontato nel corso di una lunga intervista concessa a Tv, Sorrisi e canzoni in cui tocca diversi aspetti: dalla famiglia, al lavoro, ai sogni nel cassetto.è di Brescia, ha 27 anni e una sorella di nome Giulia che ha 18 anni. Papà Pierangelo è operaio, mentre mamma Cristina fa la cassiera in un supermercato. “Siamo una famiglia di umili origini, i miei si sono sacrificati tanto per non farci mancare nulla e permetterci di studiare, perché loro non hanno potuto farlo. Sono molto grato per tutto quello che hanno fatto per me”.ha frequentato il liceo scientifico, è sempre stato affascinato dalla storia, letteratura e ...

Noovyis : (Caduta libera, Christian Fregoni ha deciso. Succederà dopo il quiz) Playhitmusic - - michele_allegri : @beppe_grillo ma stai parlando del consenso del #M5S, in caduta libera??? - DarroGianni : @aniello7779 @blue_flag4 @pfmajorino @pdnetwork Ok, do per buono quello che hai scritto, nani, brutta gente etc etc… -