Neymar | che brutto periodo | dal saluto negato a Leonardo ai 3 milioni in fumo per ‘colpa’

Fonte : sportfair

(Di sabato 3 agosto 2019) Momento di certo facile per! Il giocatore brasiliano vede sfumare 3per non essere stato inserito fra i candidati al premio miglior giocatore FIFA. E il gelo nei rapporti con il PSG continua…piuttosto complicato per. Dopo essere uscito pulito dalla vicenda legata al ‘presunto stupro’, il calciatore brasiliano ha a che fare con altri problemi. Uno su tutti, l’aver visto sfumare 3perdella FIFA. ‘O’Ney’ non è stato inserito nella lista dei candidati per il miglior giocatore FIFA, situazione che non ha fatto scattare il bonus presente nel suo contratto. Sul fronte PSG i rapporti non sono certamente migliorati.continua a chiedere la cessione e respinge ogni tentativo di dialogo e riappacificazione: ildurante gli ultimi allenamenti è solo l’ultima goccia di un vaso già traboccato da tempo…L'articolo ...

UnUltras : @PaUsai C’è gente che non vorrebbe Neymar...ma di cosa stiamo parlando? ?? - solodax : Paratici vende CR7 al PSG per Neymar, che manda all'Inter per Icardi, che va al Napoli per KK, che va al MU per Pog… - mikelelomb : @FrankRuJuve Le uniche che possono prenderlo sono il PSG se vende Neymar e l'Inter.... -