Patek Philippe apre la boutique nella Capitale | con Hausmann & Co

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Redazione Due eccellenze dell’haut-de-gamme orologiero si uniscono per dar vita ad un riferimento assoluto per i veri appassionati del segnatempo Un altro gioiello s’incastona in una strada leggendaria quale via dei Condotti a Roma, a due passi da Piazza di Spagna, dalla Barcaccia, dalla scalinata di Trinità dei Monti: esattamente al civico 28, ha aperto i battenti, infatti, ladi, realizzata in partnership con; Co., da 225 anni riferimento assoluto dell’alta orologeria capitolina, e non solo, considerato un credito internazionale tale da richiamare clientela d’élite da tutto il mondo. Si tratta, dunque, del consolidamento e della conferma di una liaison di lunga data tra due “firme” rappresentative di prestigio e di eccellenza. Afferma con soddisfazione, Benedetto Mauro, co-amministratore, con Francesco, del gruppo...

tossina_libera : @PasqualeAndrea @poliziadistato Per gli alpha minus sovranisti esistono solo i renziani. Caccerete il capitone quan… - TurcaVan : @Begbie333 Manco sanno cos'è un Patek Philippe. Per costoro il Rolex è il lusso estremo. ?????? - tossina_libera : @Begbie333 @__ozymandias___ Si ma ho il Patek Philippe,il Rolex lo lascio ai tamarri, la villa,il villone de mamma… -