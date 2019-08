Indonesia | registrata scossa di magnitudo 6 9 | allerta tsunami

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 2 agosto 2019) L'Ansa ha da poco reso noto che inverso le 19.03 ora locale (le 14.03 in Italia), è stataundi6.9, il cui epicentro è stato individuato al largo della costa sud-occidentale dell'isola di Giava, a 42.8 chilometri di profondità. Si è verificato a 151 chilometri da Banten, la provincia con capitale Serang, che si estende per 9160 chilometri quadrati nella zona più nordica dell'Isola di Giava, in cui vivono più di 10 milioni e mezzo di persone. Terremoto: scatta l'Ladiinè stata analizzata dall'agenzia scientifica del Governo degli Stati Uniti United States Geological Survey, fondata il 3 marzo 1879 dal geologo e alpinista Clarence King e diretta da Suzette Kimball. Le autorità dell'hanno diffuso l': il fenomeno è caratterizzato da una serie di onde conseguenti a moti nei ...