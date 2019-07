Tutto pronto per la XIX edizione del Catania Tango Festival 2019

Sossio e Ursula in attesa della figlia Bianca : “È quasi Tutto pronto” : Sossio e Ursula si preparano alla nascita della figlia Bianca: la coppia del Trono Over non vede l’ora di conoscerla Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono pronti ad accogliere la loro prima figlia femmina. La coppia del Trono Over, in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, rivelano che tutto sta procedendo per il meglio. La […] L'articolo Sossio e Ursula in attesa della figlia Bianca: “È quasi tutto pronto” ...

LIVE Italia-Gran Bretagna - Preolimpico softball 2019 in DIRETTA : 0-0 - Tutto pronto per la sfida che vale Tokyo 2020! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:50 Dieci soli minuti all’inizio di questo che è il match più importante del softball italiano da più di 10 anni a questa parte! 14:45 Anche oggi il tempo è clemente a Utrecht: una situazione anche piuttosto fortunata, dal momento che da questa notte le condizioni meteorologiche peggioreranno, ma fortunatamente non ci saranno più partite da dover disputare. 14:40 Si è giocata poco fa ...

LIVE Inter-Psg - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : Tutto pronto per la super sfida - Ivan Perisic ancora titolare insieme a Barella e Bastoni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13.20 Entrambe le squadre non godono di un buon momento nel mercato, con Icardi e Neymar in rotta con la società e in cerca di una nuova sistemazione. 13.15 Nuova posizione invece per Ivan Perisic, che per Conte si trova a disagio sulla fascia, e viene dunque spostato in avanti, nel 3-5-2 del tecnico ex Juventus. 13.10 I nerazzurri sono ancora in cerca del primo successo in questa competizione, dopo i ko ...

Belen e Stefano - Tutto pronto per il secondo figlio : Navigano da settimane nelle acque di Ibiza tra amore sconfinato e passione alle stelle, dolcezze e coccole con il figlio Santiago e sguardi sognanti e innamorati. Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo l’estate al largo… da tutti. Solo loro tre felici. Nei sogni della coppia che si è ritrovata c’è anche il secondo figlio. E dalle immagini pubblicate dal settimanale Gente pare già che ci siano delle curve sospette… La bella ...

Cresce l’attesa - Tutto pronto per l’arrivo di Mendes a Dimaro : Grande entusiasmo dei tifosi e attesa dei giornalisti presenti all’eliporto di Monclassico per il presunto arrivo di Jorge Mendes. Nonostante la smentita del Napoli che su Twitter ha voluto precisare che il procuratore di James Rodriguez non starebbe arrivando a Dimaro, appare evidente che qualcosa stia per accadere data la presenza di numerosi assistenti di volo persso l’eliporto oltre alle forze dell’ordine ed alcuni ...

Tutto pronto per Sicilia Film Fest - l’isola diventa un set : Al via martedì 30 luglio l’edizione zero del Sicilia Film Fest, quest’anno rassegna, dal prossimo anno Festival internazionale competitivo. Ideata e organizzata dalla società cinematografica Altre Storie, che con la sua divisione Altre Storie Laboratorio, interamente dedicata a progetti di ricerca sperimentali e innovativi, ne dà il via in collaborazione con la Regione Sicilia e il Comune di Terrasini. Il Sicilia Film Fest nasce per celebrare ...

Tutto pronto per Juventus-Inter in diretta streaming il 24 luglio : orario e dove guardarla : Inutile specificare che si tratti solo di calcio d'agosto, ma Juventus-Inter non è mai una semplice amichevole, al punto che tutti vogliono sapere l'orario d'inizio della sfida, ma anche come guardare in diretta streaming la partita in programma mercoledì 24 luglio in occasione dell'International Cup. Cerchiamo dunque di riepilogare tutte le informazioni utili per non perdersi il derby d'Italia, che sa tanto di calcio vero dopo avervi ...

Torneo Nazionale Basket 3×3 - Tutto pronto a Roseto degli Abruzzi per l’attesa manifestazione : L’evento è organizzato da Master Group Sport, advisor della Federazione Italiana Pallacanestro, in collaborazione con la FIP Con 32 squadre (16 maschili e 16 femminili) provenienti da tutt’Italia, il Torneo Nazionale Basket 3×3 Italia celebrerà l’estate del 3×3 a Roseto degli Abruzzi (Teramo) sabato 27 e domenica 28 luglio. Si giocherà alla Bellavista Arena sul lungomare Trento. L’evento è organizzato da ...

Mondiali di BMX – Tutto pronto a Zolder : le sensazioni del ct Lupi : Scatta questa mattina il via alle prove del campionato del mondo BMX Tutto pronto a Zolder per una settimana di sport e adrenalina. Dopo appena quattro anni dall’ultima edizione, sarà di nuovo il tracciato belga ad ospitare le gare del Campionato del Mondo di BMX. L’edizione 2019 partirà questa mattina con le categorie giovanili ed amatoriali, e terminerà sabato 27 luglio con le categorie agonistiche: un programma ricchissimo ...

Napoli - l'ospedale Cardarelli e le ambulanze dei clan : «Tutto vero - sono pronto a fare i nomi» : «Lavorare al Cardarelli? È impossibile. E ben venga l?inchiesta della Dda sulle ambulanze in odore di camorra al Cardarelli, sono pronto a denunciare, mi auguro che al...

Fear The Walking Dead 5 chiude la prima parte di stagione all’insegna di Logan : Tutto pronto per il debutto italiano? : Fear The Walking Dead 5 ha concluso il suo primo ciclo con l'episodio in onda ieri sera negli Usa. La prima parte di stagione che ha segnato la consacrazione di Morgan a leader e che ha visto l'esordio di Dwight, si è conclusa rivelando ai fan che i loro timori di settimana scorsa erano infondati, almeno in parte. La minaccia rimane così come l'aereo da sistemare per decollare e questo finale di prima parte di stagione mette insieme tutto, ...

Tutto pronto per la partenza di Luca Parmitano : in corso le ultime fasi prima del lancio [GALLERY] : “prima fermata: edificio 254. Il pensiero tende a tornare ai saluti scambiati poco fa, alle mie figlie, agli amici. Emozioni, tante, ma positive – la mente è focalizzata“: lo ha scritto su Twitter poco dopo le 13 l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano, a poche ore dal lancio dalla base di Baikonur (Kazakistan) alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. La capsula Soyuz MS-13 porterà ...

Tutto pronto per Nation Award Premio Cinematografico delle Nazioni 13esima edizione : E’ Tutto pronto ormai per il 21 luglio al Teatro Antico di Taormina, dove verrà consegnato il Premio Cinematografico delle

Tutto pronto per la partenza di Luca Parmitano : in corso le ultime fasi prima del lancio : “prima fermata: edificio 254. Il pensiero tende a tornare ai saluti scambiati poco fa, alle mie figlie, agli amici. Emozioni, tante, ma positive – la mente è focalizzata“: lo ha scritto su Twitter poco dopo le 13 l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano, a poche ore dal lancio dalla base di Baikonur (Kazakistan) alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. La capsula Soyuz MS-13 porterà ...