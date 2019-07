Nubifragi e trombe d’aria | tre morti

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 28 luglio 2019) Pioggia, vento e anche una tromba d'aria a causa della quale una ragazza di 26 anni ha perso la vita a Fiumicino, lungomare laziale. Almeno 150 dunque gli interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempo, che ha causato la caduta di alberi e l'allagamento delle strade, da sabato sera alle 20 ad ora nella Capitale, soprattutto nella zona Est, e in provincia: Riagno Flaminio, Cervetri, e Tivoli. A causa di una tromba d'aria che poco dopo le due del mattino si e' abbattuta su in via Coccia di Morto, nel comune di Fiumicino, alcune auto sono state scaraventate dalla strada nella vicina aeroportuale. A perdere la vita una 26enne italiana, sbalzata dalla propria auto e' finita contro una recinzione.Una donna norvegese di 45 anni e' invece morta ieri sera per essere rimasta folgorata da un fulmine mentre stava partecipando alla Suedtirol Ultra Skyrace, gara di corsa in montagna sulle ...

