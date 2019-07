Nuovo ciclo solare alle porte | cosa sono gli “eventi terminator” e gli “tsunami di plasma”

Remnant : From the Ashes ci mostra i Ciclopi in un Nuovo filmato di gioco : Facciamo conoscenza con i Ciclopi in un nuovo trailer dell'interessante Remnant: From The Ashe, un titolo che vuole per certi versi proporsi come una sorta di Dark Souls del panorama shooter. Come riporta Gamingbolt, nel filmato ci vengono introdotte queste giganti creature che hanno del tutto l'aria di essere tutt'altro che amichevoli e alquanto ardue da abbattere.Il gioco, pubblicato da Perfect World Entertainment e sviluppato da Gunfire ...