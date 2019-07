Cavatelli speck | rucola | crema di patate e provola

Fonte : cosacucino.myblog

(Di giovedì 25 luglio 2019)didi! Per prima cosa preparate i, impastate 600 gr di semola grano duro rimacinata, 350 gr acqua calda e un pizzico di sale. Dopo aver formato un panetto realizzate i. Passate al condimento. Lessate tremedie, per accelerare i tempi pelatele e tagliatele a tocchetti. Nel frattempo in una padella fate rosolare in un filo d’olio evo un pò cipolla tritata e lotagliato a listarelle, unite un mazzettino ditagliata a pezzetti, fate insaporire e sfumate con un po’ di vino bianco. Mettete in cottura iin abbondante acqua salata. In un frullatore ad immersione mettete lefrullatele con un cucchiaio abbondante di olio evo e un mestolo di acqua di cottura della pasta. A questo punto unite la purea nella padella con lo, ...