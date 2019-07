Qui Dimaro Pallamano e allenamento leggero per gli azzurri

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Diciannovesimo giorno di ritiro per il Napoli, che oggi ha effettuato l’unica seduta digiornaliera. Partenza solita – in ritardo di 60 minuti rispetto al consueto orario d’inizio – con lavoro di attivazione in palestra, poi riscaldamento in campo. Ancora una volta apertura con la. Così come venerdì scorso prima del match contro la FeralpiSalò, la squadra è entrata in campo per una partitella di, niente tocchi di piedi ma solo di testa. Fra sorrisi ed esultanze. Successivamente i calciatori hanno effettuato lavoro con corsa in una sorta di percorso obbligato che prevedeva saltelli e scatti, a seconda della porzione di campo in cui ci si trovava. Ancelotti ed il suo staff continuano a velocizzare la qualità del gioco e il senso della posizione in condizioni difficili, anche con un esercizio apparentemente banale. Successivamente ...

