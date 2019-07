Belen Rodriguez e Stefano De Martino Video coccole in spiaggia e ' volo' per Santiago

Cecilia Rodriguez Belen è il mio punto di riferimento : La showgirl Cecilia Rodriguez in in’intervista fatta al “Vanity Fair”parla del rapporto con Belen . La famiglia è molto legata e Cecilia assieme al fratello Jeremias ha seguito la sorella ed è partita dall’Argentina per arrivare in Italia dove ha partecipato all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, che le ha anche regalato l’amore con l’attuale fidanzato Ignazio Moser. Cecilia nell’intervista dice:”Lei è sempre la più grande, continua a ...

Cecilia Rodriguez : "Belen - mio punto di riferimento. Vorrei fare qualcosa in tv - basta con i reality" : Dopo la seconda edizione del Grande Fratello Vip, che ha causato uno scossone non da poco nella sua vita sentimentale, Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, sostanzialmente, non si è più vista in tv.Il suo nome è quasi unicamente legato ai reality show (Cecilia ha partecipato anche all'Isola dei Famosi) ma la showgirl e modella argentina vorrebbe mettersi in luce, in televisione, anche in un progetto di diverso genere.prosegui la ...