Quartu - respinto all'ingresso del locale magrebino appicca incendio : Federico Garau Alla fine della serata il 29enne, approfittando dei controlli meno serrati, ha fatto ritorno nel locale per vendicarsi del fatto di esser stato allontanato in precedenza. I testimoni raccontano di averlo visto fuggire, prima dell'esplosione che ha dato avvio all'incendio Ha dato fuoco ad una parte del locale "Opera Beach Arena", collocato sul lungomare del Poetto di Quartu, dopo essere stato respinto all'ingresso. Per ...