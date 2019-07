Autonomie | Conte scrive a lombardi e veneti | “Da vostri governatori insulti

Conte è disponibile a incontrare i governatori sul tema delle Autonomie : Il premier Giuseppe Conte si dichiara "disponibile" a incontrare i governatori di Lombardia e Veneto in vista del varo della legge sull'autonomia, anche prima di portare la bozza finale in Consiglio dei Ministri, "in modo da poterli tenere compiutamente aggiornati". In uno dei passaggi della lettera aperta sul "Corriere della Sera" ai cittadini lombardi e veneti, Conte chiede allo stesso tempo "rispetto" per il lavoro che sta compiendo assieme ...

Conte respinge gli attacchi sul dossier Autonomie : Ai suoi interlocutori il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, continua a rivendicare la validità del suo metodo sul tema dell'autonomia differenziata. Il fatto di aver lavorato due giorni fa a lungo sul dossier, anche con i ministri Erika Stefani e Marco Bussetti. Per poi portare sul tavolo del vertice di governo i risultati di quel lavoro che a palazzo Chigi sottolineano si stato condiviso pienamente dagli esponenti della Lega. Il ...

Le Autonomie della discordia. L'asse Conte-Di Maio fa infuriare la Lega : “So che stavate aspettando fuori e sotto il sole per una mia dichiarazione, mi dispiace. Meglio qui con l’aria condizionata, anche se non ci sono gelati”. Palazzo Chigi, sala stampa. Sono passate da poco le 15 quando Giuseppe Conte si presenta davanti ai giornalisti. Il vertice sulle Autonomie, durato appena 50 minuti, si è appena concluso. Scherza. Passeggia brevemente tra le sedie, poi guadagna la seduta ...

Luca Zaia bombarda Conte e governo : "Autonomie - la misura è colma". Nessuno sconto - neanche a Salvini : "Una presa in giro". Luca Zaia, governatore del Veneto e alfiere della lotta per le autonomie, bombarda il governo senza fare sconti nemmeno alla sua Lega. "Sono trascorsi 636 giorni dal referendum e più di un anno dalla formazione di questo governo, ricordo che non c'è neppure l'alibi di dire che l

Conte : “Passi avanti sulle Autonomie - ma no a un’Italia frammentata. Governatori non avranno tutto” : "Avevo preso un impegno, era sancito dal contratto, e ora ci stiamo avvicinando al punto finale sulle Autonomie, ma senza recare danno ad alcune regioni": così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte commenta il vertice appena conclusosi. Alcune richieste sono state accolte e altre rifiutate, spiega Conte, specificando che "c'era un clima di lavoro disteso ha che consentito di superare lo snodo critico dell'istruzione"Continua a leggere

Autonomie - Conte : “Significativi passi avanti - si apre finestra per portarle in Cdm” : Sulle Autonomie sono “lieto di annunciare che nel vertici di oggi sono stati compiuti significativi passi avanti, ieri tutto il pomeriggio l’ho dedicato a lavorare”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa dopo il vertice di governo sulle Autonomie. “Siamo in dirittura finale, settimana prossima ci sarà un altro incontro e confido si stia aprendo la finestra per portarlo in Consiglio dei ...

Conte difende il governo : «Non vivacchio - siamo al lavoro su fisco e Autonomie» Di Maio e Salvini - dialogo dopo i veleni : «I governatori non avranno tutto quello che hanno chiesto», chiarisce il premier. Che difende i suoi ministri, e precisa: «Niente vacanze, lavoriamo alle riforme»

Autonomie - Conte : "Siamo vicini al finale"Docenti su base nazionale ma con 'anzianità' : Dal vertice di governo sulle Autonomie sarebbe emerso il punto d'incontro sulla scuola: i pentastellati avrebbero ottenuto il mantenimento dei concorsi a livello nazionale, ma sarebbe stata inserita una norma che, come richiesto dal Carroccio, prevede un minimo di anni nella prima sede di assegnazione.

Autonomie - Conte : passi avanti - vedo luce : 16.20 Sull'autonomia "abbiamo fatto significativi passi avanti,intravediamo la dirittura finale. La settimana prossima ci sarà qualche ulteriore passaggio ma si sta aprendo la finestra per portare il provvedimento in Cdm. Io quando prendo un impegno lo porto a termine". Così il premier Conte a conclusione del vertice a Palazzo Chigi. "Non vogliamo un'Italia frammentata",ha aggiunto. Intanto da fonti M5S si apprende che è saltata dal testo ...

Autonomie - Conte : “Non si trasferiranno tutte le competenze richieste - né si aumenterà divario tra Regioni” : Dopo lo stallo sul capitolo Autonomie e le tensioni tra M5s e Lega, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a fare il punto sul dossier: “Ci sono alcuni passaggi più critici, sicuramente abbiamo già fatto molto lavoro e lo stiamo completando. Io sono il garante, sarà una riforma compatibile con i principi costituzionali”. Per poi precisare: “Ho posto ...

Autonomie - acceso scontro tra Lega e M5S. Conte : "Avanti - ma rispettando la Costituzione" : Non c'è accordo e i toni diventano di ora in ora più accesi in seno al governo per quanto riguarda la questione delle Autonomie regionali, materia di cui si occupa l'apposito ministero guidato dalla leghista Erika Stefani, che stamattina uscendo dal vertice (andato malissimo) con i 5 Stelle ha detto che i pentastellati devono dire se intendono andare avanti o no sulle Autonomie e se accettano o no il risultato del referendum che c'è già ...

Autonomie : Salvini ‘se qualcuno sabota…’ - ma interviene Conte ‘rispetto Carta’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) – “Se c’è qualcuno che sabota, qualcuno che l’autonomia non vuol farla… Allora si parli chiaro”. Un Matteo Salvini furioso, raccontano fonti di governo all’Adnkronos, sbotta al termine del vertice di Palazzo Chigi sulle Autonomie, protagonista l’ennesima fumata nera. Luigi Di Maio è appena andato via, impegnato sul fronte del taglio dei ...

La Lega scontenta dopo il vertice sulle Autonomie : "M5s condanna il Sud all'arretratezza" : “I Cinque Stelle condannano il Sud all’arretratezza”. Il vertice sulle autonomie è stato sospeso per consentire ai ministri di partecipare al voto in Senato sul taglio dei parlamentari, ma la Lega non sembra affatto contento del confronto avuto sul tema con gli alleati di governo. Il Carroccio sottolinea di apprezzare gli sforzi di Giuseppe Conte in materia, ma sottolinea che l’unico modo per aiutare ...

Autonomie : iniziato a P.Chigi vertice con Conte e vicepremier : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – E’ appena iniziato a Palazzo Chigi il vertice sulle Autonomie con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Presenti al tavolo anche i ministri Erika Stefani, Barbara Lezzi, Danilo Toninelli, Lorenzo Fontana, Alberto Bonisoli, Riccardo Fraccaro, la viceministra all’Economia, Laura Castelli, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ...